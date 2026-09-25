Adaptar 'Monster' a anime no fue una tarea fácil. Naoki Urasawa tenía una condición muy específica con la que nos dejó una adaptación magistral

Aunque Naoki Urasawa es un mangaka tremendamente prolífico, curiosamente no hay tantas adaptaciones de sus obras a anime. Tenemos 'Yawara!', 'Master Keaton' y, más recientemente, la maravillosa 'Pluto', aunque posiblemente el anime más famoso y aclamado de Naoki Urasawa es 'Monster'.

Este thriller policiaco se ha ganado a pulso el podio entre los mejores animes de la historia, con una adaptación fiel y cuidada de la mano de Madhouse. Aunque ojo, que para el estudio no fue un camino fácil, y de entrada tuvieron que convencer a Urasawa para que les permitiera hacer la adaptación.

Solo así lo permito

El anime de 'Monster' se estrenó en 2004, tres años después de que concluyera la publicación del manga de Urasawa. Así que se puede decir que en Madhouse ya sabía dónde se estaban metiendo, y el mangaka quiso dejar sus condiciones muy claritas desde el principio.

De entrada, el anime debía adaptar absolutamente todos los capítulos del manga, sin dejarse nada en el tintero. Todos los detalles de 'Monster' eran relevantes, y así debía mostrarse en la serie para traer a la vida la historia de manera correcta. Ni un diálogo ni una escena debía quedarse fuera del anime.

"Masao Maruyama, que dirige el estudio Madhouse, explicó que la condición para realizar el anime era adaptarlo todo: es decir, trasladar fielmente la obra original al completo", reveló Shigeru Fujita, quien fue diseñador de personajes de 'Monster' al medio francés La Base Secrete.

Además, Urasawa estuvo muy involucrado en el proceso, algo que no era tan normal en aquella época, asistiendo a numerosas reuniones con el equipo de Madhouse. Y, en algunos momentos, incluso iba dando instrucciones concretas sobre ciertas escenas, y sobre todo para la manera en la que se movía y se expresaba el protagonista, Kenzo Tenma.

"Sus instrucciones eran muy precisas, especialmente para Kenzo Tenma", continuó el diseñador. "A partir de cierto momento de la serie tenía que mantener una postura con la cabeza inclinada hacia abajo y la espalda encorvada.

Un anime en el que se cuidó hasta el más mínimo detalle con muchísimo mimo. Pero todo este cuidado mereció la pena, con 74 capítulos espectaculares que jamás bajan la calidad gráfica... Y sin caer en rellenos ni dejarse material por el camino. Quizás las exigencias de Urasawa también explican por qué 'Monster' aún no ha tenido su propia versión en acción real, porque por ganas no ha sido.

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