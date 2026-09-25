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¡Vuelve 'Compañeros'! 25 años después del final sabremos qué fue de Quimi y Valle en una secuela nostálgica para cuarentones

Los personajes pasarán de los 40 y estarán lejos del colegio Azcona, pero por supuesto que vamos a estar todos viendo con una lagrimita en los ojos

Companeros
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Hace ya 24 años que no escuchamos aquello de "Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba". Exacto: en 2002 terminó 'Compañeros', ya sin prácticamente ninguno de los personajes originales, poniendo punto y final a una serie mítica que durante 121 episodios y una película ('No te fallaré') marcaron de lleno a una generación. Muchos creímos que, viendo el retorno de series como 'Los hombres de Paco' o 'Aída' volvería de una manera u otra, pero ha resistido el empuje nostálgico... hasta ahora.

Qué gran colegio, qué privilegio

Ahora, tal y como confirma El Mundo, Atresmedia ya se ha puesto manos a la obra para volver a traer 'Compañeros' a la vida el año que viene, en el 25 aniversario del final, pero no será en el colegio Azcona. En lugar de ser como la nueva 'Física o Química', que tenía como protagonistas a nuevos estudiantes, esta nueva tanda de episodios nos devolverá a Quimi (Antonio Hortelano) y Valle (Eva Santolaria), a la espera de confirmar al resto de personajes de la pandilla. 

Pau Freixas ('Todos mienten', 'Citas', 'Pulseras rojas') ha sido el encargado de volver a traer la serie a la vida, aunque de momento solo sabemos, por una publicación de Santolaria en Instagram, que el primer episodio se titula 'La inevitable'. Obviamente, la nueva 'Compañeros' tiene que ser distinta porque todos los protagonistas pasan ya de los 40 años y van a tener que enfrentarse a otros problemas como, supongo, divorcios, amistades perdidas o ese molesto dolorcito en la espalda cuando te levantas del sofá.

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Aún no sabemos cuántos episodios tendrá la nueva temporada, pero sí hay que subrayar que no se trata de un rumor o de una idea peregrina sin confirmar: 'Compañeros' vuelve, tomando el rumbo nostálgico de 'El internado', 'Un paso adelante' o 'Los protegidos', además de las series que he mencionado antes. Próxima parada, 'Farmacia de guardia'. Tiempo al tiempo.

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