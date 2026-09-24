Número 1 en 36 países. El nuevo éxito de acción de Prime Video ya ha logrado dejar atrás incluso a 'Reacher'

El pasado miércoles dijimos hasta luego a 'Reacher'... y también dimos la bienvenida a su primer spin-off. En un movimiento tan inteligente como oportuno, Amazon decidió estrenar 'Neagley' coincidiendo con el final de temporada de la serie protagonizada por Alan Ritchson, y además lo hizo lanzando de golpe todos sus episodios, evitando así el "ya la retomaré más adelante" que suele acompañar a los lanzamientos semanales. La estrategia parece haber dado sus frutos, a juzgar por el enorme éxito cosechado por esta nueva producción encabezada por Maria Sten que ya es número uno en 36 países.

Ha desbancando así a la ficción principal de nuestro grandullón favorito de Prime Video en países tan importantes como Estados Unidos, Reino Unido, o la propia España, donde 'Neagley' se hizo con el número 1 el pasado lunes. Por supuesto, no se puede pasar por alto que 'Reacher' ya se despidió de nosotros hasta el próximo año, y que con 'Neagley' tenemos ocho episodios para ponernos al día, pero desde luego es un buen dato que confirma que hay vida más allá de Ritchson en este universo. ¿La suficiente como para que desde Amazon y Skydance Television hagan más series derivadas?

'Neagley' no es 'Reacher'

Aunque, claro, pocos personajes de la franquicia pueden presumir de despertar tanto cariño entre la audiencia como Frances Neagley. La exinvestigadora militar interpretada por Maria Sten se convirtió desde el primer momento en uno de los secundarios más populares de las adaptaciones televisivas de las novelas de Lee Child. Sus frecuentes colaboraciones con Jack Reacher no solo permitieron conocer mejor su personalidad y atisbar algunos detalles de su pasado, sino también demostrar unas sobresalientes capacidades como investigadora. Precisamente sobre esa base se construye 'Neagley', una serie que evita convertirse en una simple versión femenina de 'Reacher' y apuesta por desarrollar una identidad propia, con una forma distinta de abordar los casos y la acción. Aunque peleas hay, ya os lo aseguro yo que me la he devorado.

Para terminar, recuerdan los compañeros de FILMSTARTS, hay que mencionar que 'Neagley' no adapta ningún libro de la serie literaria de Lee Child, lo cual permite tener gran libertad para crear una historia a gusto de los guionistas, pero también supone renunciar a la seguridad que ofrece contar con una historia previamente validada por millones de lectores, algo que suele jugar a favor de las adaptaciones más fieles. Sea como fuere, la serie está siendo vista en masa (aunque no tenemos una cifra más concreta que compartir) y también está gustando, con un 7,8/10 en IMDb.

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