Meses después de fracasar en cines, se estrena en streaming una comedia entrañable y llena de melodía

Es complicado no sentir cierta candidez ante la película sencilla que quiere ser entretenimiento como el de antaño, que estaba en las carteleras de manera más o menos habitual, y ahora es como una gota en el desierto. Incluso aunque sean notablemente imperfectas, sigue el impulso de querer ver más películas como ‘Letras robadas’ (’Power Ballad’) entre los estrenos semanales.

Balada de estadio

Protagonizada por Paul Rudd y Nick Jonas, esta nueva dramedia musical de Jonh Carney crea otra interesante búsqueda de propósito a través de componer, tocar y cantar que busca poco más que ofrecer un rato espléndido. Una placentera película que no triunfó en cines, pero ya se puede ver en streaming a través de HBO Max.

Rick apuntaba a ser gran estrella del rock, pero se decidió quedar en Dublín para ser parte de una banda de versiones que actúa en bodas. Cantando éxitos de otros acaba cruzando su camino con Danny, una superestrella del pop con la que congenia y acaba escribiendo canciones. Para desgracia de Rick, una de las canciones que escribió se vuelve un éxito, pero nadie le da el crédito que se merece.

Con su poco de dardos a la industria musical, especialmente en un pop moderno que suele pedir más perdón que permiso en los créditos y cada hit acaba con 14 compositores distintos, Carney crea otra afable película marca de la casa. Una donde los personajes lidian con imperfecciones en un mundo incluso menos perfecto, y la música se vuelve un gran motor de conexión.

Es tan familiar que se vuelve extremo. ‘Letras robadas’ retoza a menudo en puntos demasiado reiterados y esquivando lo que debería ser un conflicto más centralizado, dado lo bien que funcionan Rudd y Jonas juntos (y sobre todo lo poco que funciona el segundo sin el primero). Para una película que dura poco más de hora y media no debería haber sensación de que el segundo acto está alargado de más.

El tono al menos está bastante bien cogido. La depresión y arco de personaje del protagonista que interpreta Rudd están tocados con bastante gusto y cariño por el mismo. Para ser una película donde sus problemas están a la vista, queda siempre la sensación “ojalá ver más cosas como ésta” y así toparse con la versión más pulida de las mismas.

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