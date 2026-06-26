John Carney entiende la música como nadie y compone otro temazo con 'Letras robadas', donde brilla especialmente el carisma de Paul Rudd y Nick Jonas

John Carney ha vuelto a demostrar por qué es uno de los directores que mejor entiende el poder de la música. Después de 'Once', 'Begin Again' y 'Sing Street', el director irlandés ha cambiado un poco de registro con 'Letras robadas', una comedia con su toque de drama que explora la amistad, la traición y el precio del éxito en la industria musical.

En ella, Paul Rudd interpreta a Rick, un antiguo músico que dejó escapar su oportunidad de triunfar y que ahora sobrevive cantando en bodas en Irlanda, mientras que Nick Jonas da vida a Danny Wilson, una exestrella de una boy band que vive una crisis creativa en su carrera en solitario.

El éxito se lo lleva otro

La película nos presenta a Rick, que vive una vida relativamente tranquila junto a su mujer y su hija adolescente en las afueras de Dublín. Hace años formó parte de una prometedora banda estadounidense, pero renunció a aquella vida cuando se enamoró de Rachel y decidió quedarse en Irlanda. Aunque aparentemente ha aceptado su destino como cantante de bodas, todavía arrastra la sensación de haber perdido su gran oportunidad.

Pero todo cambia cuando coincide con Danny Wilson durante una boda. El joven cantante, incapaz de encontrar un gran éxito para consolidar su carrera en solitario, conecta con Rick durante una improvisada sesión musical en la que ambos terminan dando forma a una balada escrita por este último. Meses después, Rick descubre que esa canción se ha convertido en un fenómeno internacional. Y que solo lleva la firma de Danny.

A partir de ese momento, Carney construye una historia sobre la frustración de ver cómo otra persona alcanza la fama gracias a tu talento. Sin pruebas que demuestren la autoría de la canción y rodeado de quienes creen que todo es fruto de su imaginación, Rick inicia una lucha a la desesperada por recuperar aquello que siente que le pertenece, mientras la película nos plantea la facilidad con la que el arte puede corromperse cuando entran en juego otras cosas.

Una melodía pegadiza

Además de ser una historia entretenida, 'Letras robadas' vuelve a incluir los temas habituales del cine de John Carney: el valor del arte, la renuncia, la madurez y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo. Aunque el tono es más sarcástico que en sus anteriores películas, nunca pierde la ternura que tanto le caracteriza, convirtiendo esta historia en una reflexión sobre cómo aceptar el pasado sin dejar de preguntarse qué habría ocurrido si...

Y el reparto sostiene todo a la perfección, con un Paul Rudd que le aporta una gran humanidad a su personaje -y también sus contradicciones-, y un Nick Jonas que funciona como el contrapunto perfecto: una estrella vacía, atrapada por las exigencias de la industria. Juntos protagonizan una fábula musical que habla de la fama y del fracaso, pero también de algo tan universal como que es tan importante encontrar a las personas adecuadas para compartir el arte como alcanzar el éxito.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026