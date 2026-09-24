Zach Cregger consigue coronarse con ‘Resident Evil’ como el mejor heredero de Sam Raimi

En la cabeza de muchos defensores férreos de cierto canon de entender el cine no entraría mucho la idea de colocar en el mismo nivel de importancia a David Fincher y a Sam Raimi. Hay motivos claros para ello, y no tienen que ver con la calidad del trabajo, la pericia técnica o su innovación porque ambos lo poseen, pero sí que uno lo aplica en terreno más proclive a ser considerado prestigioso o incluso molón.

Raimi es posible el director de comedia y de terror más crucial del último medio siglo, porque entiende a la perfección los puntos de intersección de ambos, y su manera de entenderlo se está apreciando cada vez más en el cine de género contemporáneo. Zach Cregger, que ahora mismo se encuentra dominando las salas y en cierto modo este cine en estos momentos con ‘Resident Evil’, claramente le tiene en un nivel de consideración similar al de Fincher y se aprecia en su trabajo.

Aunque lo de ponerlos de manera similar es un decir, porque Cregger en ‘Barbarian’ los delimita de manera clara en su trabajo. En el audiocomentario de la película, que se puede escuchar en las ediciones físicas de la misma, el cineasta explica en cierto momento que diseñó estructuralmente la película considerando que “la planta de arriba es Fincher, la planta de abajo es Raimi”. Es así como consigue en la película la tensión intensa en determinadas interacciones humanas que se acerca al estilizado realismo del primero, pero se desata con el género de manera alegre recurriendo al segundo.

Por supuesto, el sentido del humor de Cregger es particular y se fue desarrollando previamente en el programa de sketches ‘The Whitest Kids U’ Know’, permitiéndole entrar en esa faceta más rodado y con perspectiva más personal, pero su manera de aunar el increíble formalismo de autores tan distintos es lo que da mucha fuerza a ‘Barbarian’. Una película ya increíblemente ambiciosa por sus capas narrativas, pero que combina bien ese perfeccionismo en los detalles con la habilidad de volver la cámara reflejo de una situación descontrolada.

Reírse ante el mal desatado

Pero el paso de las películas está haciendo que la faceta Raimi de su cine se esté imponiendo, y coloque a Cregger como uno de los candidatos más firmes a ser su heredero. ‘Weapons’ tiene sus mejores momentos invocando un mal que se descontrola por los espacios más inesperados, y generando reacciones en el espectador que le ponen contra las cuerdas entre asustarse o partirse de risa.

‘Weapons’ no es precisamente cómica, pero sí que encuentra en el humor las mejores maneras de pasar los tragos más amargos que viven sus personajes. Tiene un encaje a veces complicado con el aura de cuento de hadas oscuro que persigue, pero los momentos donde se desata lo violento y lo malicioso acaban también en el terreno del slapstick y el alocado toque del dibujo animado a lo Tex Avery, ofreciendo el éxtasis suficiente para que la película deje una experiencia memorable.

Esos puntos Raimi están especialmente presentes en la subtrama de ‘Weapons’ que involucra al personaje de Austin Abrams, que es la estrella de ‘Resident Evil’ y donde ambos se aproximan más al terreno de las secuelas de ‘Posesión infernal’. El uso de los diferentes registros cómicos, como lo físico o las situaciones abrumadoras, ponen picante especial a un terror bastante malicioso y gore como el de los inicios de Sam.

‘Resident Evil’ elabora otras facetas que tienen también una influencia de Raimi muy marcada y diversa. Está el intento de encajar en una franquicia muy popular y querida por un fandom (Sam lo hizo con ‘Spiderman’), pero está también en el uso del punto de vista de la cámara de manera inventiva y apropiada para lo que se está contando, y también un final que no vamos a detallar, pero que tiene esa clase de cinismo perverso que Raimi ha desplegado en sus comedias de terror. Glorificación cinemática de la desesperanza que aterriza de maravilla y que está haciendo de Cregger un nuevo maestro del género.

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