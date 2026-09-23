Vincent D'Onofrio reacciona al final de 'Daredevil: Born Again' y promete una temporada 3 con "cosas muy chulas"

El final de 'Daredevil: Born Again' ya tiene fecha en el horizonte, aunque todavía queda una última temporada por delante. Tras conocerse que la serie de Marvel Studios terminará con su tercera entrega, Vincent D'Onofrio, encargado de interpretar a Wilson Fisk, ha querido tranquilizar a los seguidores y dejar claro que todavía hay motivos para esperar con ganas los nuevos episodios.

El actor ha recurrido a X (Twitter) para reaccionar a la noticia y agradecer el apoyo recibido durante esta nueva etapa del personaje. D'Onofrio ha puesto en valor la conexión que se ha creado con los espectadores y ha adelantado que la tercera tanda traerá material que, en sus palabras, será especialmente interesante.

"Disfrutamos mucho llevando 'Daredevil: Born Again' a todos vosotros. Vosotros os quedasteis con nosotros y me gusta pensar que nosotros también nos quedamos con vosotros", ha escrito el intérprete, adelantando que "tenemos la temporada final, la temporada 3, que llegará el año que viene con algunas cosas muy chulas".

El mensaje también tuvo un componente más personal. D'Onofrio ha querido despedirse, al menos sobre el papel, de un personaje al que lleva interpretando durante años. "Quiero mucho a ese personaje, Fisk. Siempre lo haré", ha asegurado.

La salida del showrunner

Disney+ pondrá así punto final a la serie con la tercera temporada, cuyo estreno está previsto para algún momento de 2027. La decisión llega aproximadamente dos meses después de que terminara el rodaje de los nuevos episodios.

'Daredevil: Born Again

Pero el cierre de la serie no es el único cambio importante que se ha producido entre bastidores. Dario Scardapane, showrunner de la ficción, ha abandonado el proyecto durante la fase de postproducción después de que Marvel Studios no renovara su contrato. Todavía no está claro quién se encargará de completar el trabajo pendiente en la producción.

A pesar de este movimiento, la tercera temporada sigue adelante y supondrá el último capítulo de esta versión de la historia de Matt Murdock. Charlie Cox volverá a ponerse bajo la máscara de Daredevil, mientras que D'Onofrio regresará como Wilson Fisk, también conocido como Kingpin.

'Daredevil: Born Again' funciona como continuación de la serie de Netflix protagonizada por Cox. Deborah Ann Woll también retomó su papel de Karen Page y Elden Henson regresó como Foggy Nelson, aunque su personaje murió durante el estreno de la primera temporada. Además, la segunda temporada incorporó a Krysten Ritter de nuevo como Jessica Jones.

Ahora, con el rodaje de la tercera temporada ya terminado, solo queda esperar a 2027 para descubrir cómo Marvel decide cerrar esta etapa. Y, por lo que adelanta D'Onofrio, los últimos capítulos todavía guardan alguna sorpresa bajo la manga.

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