Disney se carga a Matt Murdock. 'Daredevil: Born Again' es cancelada sin piedad y nos quedamos sin una de las mejores series de Marvel

Adiós para siempre a 'Daredevil: Born Again', ya que Disney+ ha tomado la decisión de cancelar la serie de Marvel protagonizada por Charlie Cox. Eso sí, tendremos temporada 3 porque ya está rodada, pero hasta ahí llegarán las aventuras de Matt Murdock en la plataforma.

Parece bastante claro que algo raro ha sucedido detrás de las cámaras, pues la decisión llega un par de meses después de la finalización del rodaje de la nueva tanda de episodios, la cual se encuentra actualmente en plena fase de postproducción. Además, el cocreador y showrunner Dario Scardapane también ha abandonado la serie...

La fatídica temporada 3

Teniendo todo eso en cuenta, lo más probable es que la temporada 3 no sea para nada un verdadero final para el Daredevil de Matt Murdock, dándose la casualidad de que la iteración anterior en Netflix también acabó en falso tras su tercera tanda de episodios.

Sí puede ser que se intente hacer alguna especie de pegote final para dar algún tipo de cierre a la historia -me viene a la mente el reciente caso de 'Muertos SL' intenta cerrarlo todo a marchas forzadas durante sus últimos cinco episodios- y que eso haya tenido algo que ver en la salida de Scardapane, pero por ahora no son más que simples conjeturas.

Lo que sí se espera es que la temporada 3 de 'Daredevil: Born Again' se estrene en Disney+ a lo largo de 2027, siendo entonces cuando toque decir a Cox y su Matt Murdock.

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2026

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2026