Shia LaBeouf, sobre las superproducciones de Hollywood: "Te dan el dinero, vienen al set, te meten un dedo por el culo y te persiguen durante cinco meses"

Shia LaBeouf fue en su momento una de las estrellas más ascendentes de Hollywood. Empezó despuntando con 'Disturbia' y su fichaje para liderar 'Transformers' disparó su carrera, sin olvidarnos del increíble honor de ser elegido para dar vida al hijo en la ficción de Harrison Ford en 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'. Sin embargo, LaBeouf acabó hasta las exigencias de Hollywood y juró no volver a hacer ninguna superproducción allí.

"No hay lugar para ser un visionario en el sistema de estudios"

Una vez finalizados todos sus compromisos anteriores, LaBeouf no dudó en ser totalmente sincero al dejar claro por qué prefería totalmente hacer cine independiente de ahí en adelante: "Estos tipos son un milagro. Te dan el dinero y confían en ti, a diferencia de los estudios, que te dan el dinero, vienen al set, te meten un dedo por el culo y te persiguen durante cinco meses”, añadiendo además lo siguiente:

No hay lugar para ser un visionario en el sistema de estudios. Literalmente no puede existir. Si le das a Terrence Malick una película como Transformers, está jodido. No hay manera de que exista en ese mundo.

Obviamente, cuanto mayor es la inversión, más implicados van a estar unos productores que buscan una rentabilidad económica por encima de todo lo demás. Que no es lo mismo confiarte 5 o 6 millones de dólares que 200, aunque eso se traduzca a veces en películas Frankenstein que realmente no ofrecen al público la visión de nadie.

Siendo justos, LaBeouf sí ha hecho algunas películas con presupuestos muy holgados desde entonces, pero 'Corazones de acero' estaba totalmente marcada por la presencia de David Ayer tras las cámaras, mientras que absolutamente todo en esa debacle llamada 'Megalópolis' se debe a lo que quiso hacer Francis Ford Coppola.

Eso sí, de blockbusters como la saga 'Transformers' o 'Indiana Jones' sí que no ha hecho absolutamente nada más, y tampoco hay algún indicio que apunte a que eso vaya a cambiar en el futuro -hasta él mismo lo asumió hace años-. De hecho, varios escándalos en la vida real apuntan a que tampoco ninguno estudio iba a arriesgarse a ello...

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026