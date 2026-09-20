Netflix cancela una de sus series más largas, demostrando que ni siquiera llegar a 5 temporadas te garantiza tener un final

Netflix cancela más series que ninguna otra plataforma, algo que en buena medida se debe también a que estrena más que la competencia. Obviamente, eso hace que muchas de ellas queden sin final, pero es especialmente doloroso cuando eso sucede con una de sus producciones más largas, pues acaba de quedar demostrado que ni siquiera el llegar hasta las 5 temporadas te garantizan tener un final.

Esa es la primera conclusión que cualquiera puede extraer de la decisión de Netflix de cancelar 'Dulces magnolias' tras el lanzamiento de cinco entregas, aunque sea justo destacar también que las audiencias de cada temporada eran peores que las de la anterior, por lo que era algo hasta cierto punto inevitable.

La cuestión es que la temporada 2 de 'Dulces magnolias' arrancó con 5,1 millones de visualizaciones durante su primer fin de semana disponible, mientras que la temporada 5 se quedó en solamente 2,8 millones. De hecho, la caída entre la cuarta y la quinta ha sido la más abrupta, pasando de 4 millones a apenas 2,8.

Sin embargo, permanece la duda de que si el margen de 'Dulces magnolias' era tan estrecho, quizá lo más acertado habría sido encarar la temporada 5 como la última y ofrecer al menos así algún tipo de cierre a los fans de la serie. Es cierto que estaba complicado al ser la adaptación de una saga literaria de Sherryl Woods, pero siempre mejor eso que nada.

No todo son malas noticias

Eso sí, no todo son malas noticias por parte de Netflix, pues al mismo tiempo ha anunciado la puesta en marcha de 'Ladies of the House', nueva serie de Sheryl J. Anderson, creadora showrunner de 'Dulces magnolias', basada de forma libre en una novela de Lauren Edmonson.

Además, Anderson ha lanzado el siguiente mensaje de agradecimiento tras la cancelación de 'Dulces magnolias' a través de su cuenta de Instagram:

Vivir en Serenity durante cinco temporadas ha sido un privilegio y una bendición. Las personas que he conocido y con las que he trabajado —nuestros increíbles guionistas, reparto, equipo técnico, ejecutivos y productores— me han conmovido profundamente y han transformado mi vida. Y nuestros fans han demostrado una pasión increíble por nuestros personajes. Gracias a todos. Aunque nuestro viaje ha llegado a su fin, espero que Serenity siempre tenga un lugar especial en vuestros corazones.

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