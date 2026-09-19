La aparición de Aileen Wuornos en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden': Así conectan sus historias

Hay algo en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' que probablemente haya desconcertado a más de un espectador: ¿qué demonios hace Aileen Wuornos en una historia ambientada alrededor de unos asesinatos ocurridos en 1892? La respuesta tiene poco que ver con la historia real y mucho con Ryan Murphy.

La cuarta entrega de la franquicia 'Monstruo' de Netflix introduce a Wuornos, una de las asesinas en serie más famosas de Estados Unidos, dentro de la historia de Lizzie Borden. Y lo hace estableciendo entre ambas mujeres una conexión prácticamente espiritual: Wuornos conoce el caso de Borden, siente fascinación por ella, visita su casa y acaba imaginando incluso conversaciones con su espíritu.

La historia de Wuornos en la serie

En el cuarto episodio, 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' abandona momentáneamente a la protagonista para trasladarse a Florida en 1988. Wuornos aparece recogiendo a un hombre en carretera. Lo que comienza como un encuentro sexual termina violentamente cuando ella le dispara y lo mata. Poco después, la serie muestra a Wuornos junto a su novia leyendo un libro sobre Lizzie Borden.

Es entonces cuando se explica la supuesta fascinación. "Aquí está Lizzie Borden", afirma Wuornos en la serie. "Ella simplemente les está dando exactamente lo que se merecían. Quiero decir, le dio al mundo una advertencia de que las mujeres ya no deberían aguantar esta mierda".

La frase resume perfectamente la interpretación que propone la ficción: Wuornos ve en Borden a una mujer que se rebeló contra quienes la habían maltratado y encuentra un reflejo de su propia experiencia.

La conexión entre ambas no se queda en una conversación. En el sexto episodio, Wuornos visita la casa de los Borden. Mientras ella pasa allí la noche, la serie mezcla su historia con la investigación de los asesinatos de Andrew y Abby Borden, ocurridos en 1892.

Lizzie Borden en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'

La frontera entre realidad y ficción se rompe todavía más cuando Wuornos empieza a experimentar visiones relacionadas con Lizzie. Finalmente, durante sus últimos momentos, Lizzie aparece para recibirla en el más allá.

"Todo está perdonado. Todo está comprendido. Por fin", le dice el personaje de Borden. La escena tiene una intención muy concreta. Según explica el cocreador Ian Brennan en Tudum, Lizzie consigue en la ficción un desenlace que Wuornos nunca tuvo.

"En cierto modo, Lizzie tiene un final feliz y Aileen no lo tuvo", expone Brennan: "Ella no consiguió salirse con la suya. Así que nos pareció adecuado terminar con ella y darle, si no un final feliz, al menos uno satisfactorio".

¿Quién fue realmente Aileen Wuornos?

La Aileen Wuornos real fue condenada por seis asesinatos cometidos entre 1989 y 1990 en Florida. Durante el proceso confesó haber matado a siete hombres y sostuvo inicialmente que había actuado en defensa propia después de que algunos de ellos la atacaran o intentaran hacerlo.

Wuornos fue condenada a muerte y recibió seis sentencias de pena capital. En 2002 fue ejecutada mediante inyección letal a los 46 años.

Su historia se convirtió posteriormente en uno de los casos criminales más explotados por la cultura popular. La película 'Monster', estrenada en 2003 y protagonizada por Charlize Theron y Christina Ricci, es probablemente su representación más conocida. Ahora Sarah Paulson recupera el personaje para el universo de Ryan Murphy.

¿Estaba obsesionada con Lizzie Borden?

Aquí está la respuesta que probablemente busquen muchos espectadores después de terminar la serie: no hay pruebas de que Aileen Wuornos estuviera obsesionada con Lizzie Borden. Tampoco existe constancia de que Wuornos se alojara en la casa de los Borden ni de que visitara el lugar como muestra la serie.

En otras palabras, la fascinación de Wuornos por Lizzie, su visita a la casa y la relación que establece la ficción entre ambas son elementos inventados para la serie. Y esa licencia narrativa tiene una función clara.

Aileen Wuornos en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'

'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' intenta presentar a dos mujeres separadas por casi un siglo como parte de una misma cadena de violencia, abuso y reacción frente a una sociedad que, según la lectura de la serie, las había maltratado.

No pretende demostrar que Wuornos siguiera los pasos de Borden en la vida real. Murphy y Brennan utilizan a una asesina del siglo XX para reinterpretar a una de las mujeres más famosas de la crónica negra estadounidense del XIX.

Así que sí: Aileen Wuornos está en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'. Pero si alguien termina la serie pensando que existió una conexión secreta entre las dos asesinas, conviene poner freno a esa teoría. La conexión es de Netflix. La historia real es otra.

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