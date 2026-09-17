'La historia de Lizzie Borden' cambia el terror por la comedia negra en la temporada más diferente de la serie de Netflix. Creo que se agradece este cambio de tercio

Algunos casos de crímenes reales llevan más de un siglo alimentando teorías, leyendas y discusiones que ningún tribunal consiguió zanjar del todo. Uno de ellos es el de Lizzie Borden, que en 1892, fue acusada de asesinar a su padre y a su madrastra a hachazos en su propia casa, aunque un jurado de Massachusetts terminó declarando que no era culpable.

Legalmente, Borden quedó libre, pero nunca llegó a desprenderse de la etiqueta de sospechosa y su nombre terminó inmortalizado en una popular canción infantil en inglés que todavía hoy la señala como asesina. Ahora, más de 130 años después, Netflix recupera aquel caso para la cuarta temporada de 'Monstruo', la antología de true crime creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' está protagonizada por Ella Beatty y reconstruye los asesinatos, el juicio y las circunstancias que rodearon a una mujer cuya culpabilidad nunca llegó a demostrarse.

La leyenda nunca la dejó en paz

La nueva temporada parte de una diferencia fundamental respecto a las anteriores entregas de la antología. Jeffrey Dahmer confesó sus crímenes, los hermanos Menéndez fueron condenados y Ed Gein fue detenido después de que las autoridades encontraran pruebas relacionadas con sus asesinatos. En todos esos casos, la culpabilidad legal estaba fuera de discusión y la serie podía centrarse en intentar comprender a las personas que cometieron los crímenes. Pero con Lizzie Borden ocurre justo lo contrario. La historia, por tanto, no puede avanzar hacia una confesión o una sentencia, sino que tiene que moverse alrededor de las diferentes versiones que existen sobre lo ocurrido.

En la serie de Netflix, Ella Beatty interpreta a Lizzie, mientras que Vicky Krieps da vida a Bridget Sullivan, la empleada doméstica de la familia Borden, que en esta versión adquiere un papel mucho más importante que el que tradicionalmente ha ocupado en los relatos sobre el caso. Además, Charlie Hunnam repite en la ficción interpretando a Andrew Borden, el padre de Lizzie; Rebecca Hall es Abby Borden, su madrastra, y Billie Lourd interpreta a Emma, la hermana mayor de Lizzie.

Precisamente esa ambigüedad es la que permite a la serie plantear una aproximación diferente al género. De hecho, la serie recupera un crimen ocurrido en el siglo XIX, pero también se interesa por la manera en que la sociedad ha construido durante generaciones una versión de Lizzie como culpable pese a que el tribunal decidió lo contrario. La temporada explora así la distancia entre lo que puede determinar la justicia y lo que decide el imaginario popular, una cuestión especialmente interesante en una franquicia que se ha construido alrededor de figuras cuya condición de criminales está documentada.

Cambia el terror por la comedia negra

Otro de los elementos que diferencia esta temporada es el tono. Ryan Murphy e Ian Brennan han optado por acercarse al caso desde el ángulo de la comedia negra y con una perspectiva de género, alejándose del terror más convencional asociado a la marca. Además, la recreación de la época también incorpora música contemporánea, buscando romper con la distancia entre aquel mundo victoriano y el presente. Es una decisión especialmente llamativa tratándose de una historia que gira alrededor de un doble asesinato, pero encaja con una temporada construida sobre una contradicción, porque aunque Lizzie Borden fue declarada inocente, la cultura popular lleva más de un siglo tratándola como culpable.

Además, la elección de Ella Beatty también responde a esa ambigüedad, porque la actriz interpreta a una Lizzie que puede parecer sospechosa sin que la serie pueda o quiera ofrecer una respuesta definitiva sobre si fue responsable de los asesinatos. A su alrededor, la temporada utiliza el trauma familiar, las relaciones dentro de la casa y las tensiones entre sus habitantes para reconstruir un caso que sigue generando preguntas. Incluso la relación entre Lizzie y Bridget Sullivan adquiere un peso importante en la historia, aunque cualquier interpretación romántica entre ambas la debemos entender como una construcción dramática y no como un hecho histórico demostrado.

A su alrededor, la temporada utiliza las relaciones dentro de la casa, el conflicto familiar y las tensiones entre sus habitantes para construir una historia que va mucho más allá de averiguar quién empuñó el hacha. El caso funciona como punto de partida para hablar de las expectativas que pesaban sobre las mujeres de la época y de cómo se construyó posteriormente la imagen pública de Lizzie. Eso hace que el true crime pase a un segundo plano en algunos momentos y que la serie se interese más por la persona que hay detrás de la leyenda que por simplemente reproducir los asesinatos.

Incluso la relación entre Lizzie y Bridget Sullivan adquiere un peso importante en la historia. Es un vínculo que otras adaptaciones ya habían explorado y que aquí vuelve a utilizarse para imaginar qué podía ocurrir entre dos mujeres que convivían bajo el mismo techo y que pertenecían a posiciones sociales muy diferentes.

Y precisamente ahí es donde la temporada 4 parece encontrar su mayor baza, porque no intenta fingir que existe una respuesta absoluta. La serie toma un caso plagado de huecos, contradicciones y versiones enfrentadas y convierte esa incertidumbre en parte de su propuesta. Puede que sepamos quiénes fueron las víctimas, cuándo murieron y quién acabó sentado en el banquillo, pero más de 130 años después seguimos sin saber con certeza qué ocurrió realmente en aquella casa de Fall River. Y, en lugar de solucionar el misterio, 'Monstruo' decide preguntarse por qué seguimos tan obsesionados con resolverlo. Por eso creo que mejora con respecto a los episodios anteriores.

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