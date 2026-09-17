Todo ha cambiado con el último capítulo de 'Linternas'. El gran giro estaba tan bien guardado que ni su protagonista lo vio venir: "Todos lo sabían menos yo"

El universo DC se está marcando una serie muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados con 'Linternas', guiándonos por una adictiva investigación policial en una suerte de 'True Detective' con alienígenas.

Tenemos al veterano Linterna Verde Hal Jordan y a su aprendiz (y reemplazo), John Stewart, a la caza de un Manhunter escondido en el pueblo de Rushville, y con el quinto capítulo de la temporada la búsqueda por fin ha llegado a un clímax explosivo.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers del capítulo 5 de 'Linternas'

Esta no la vi venir

Hal y John se han pasado varios capítulos jugando al ratón y al gato tras el Manhunter, el último de una raza de guerreros creada por los propios Guardianes del Universo antes de volverse contra ellos. El anterior episodio se despidió con la revelación de que Zoe Macon, interpretada por Poorna Jagannathan, es en realidad el alienígena infiltrado en Rushville que llevan días persiguiendo.

Volviendo la vista atrás, 'Linternas' nos había dejado alguna que otra pista, aunque tratase de apuntar a que William Macon, el marido de Zoe, en realidad era el Manhunter. Pero para Jagannathan fue una sorpresa tremenda y no tenía ni idea de su verdadera identidad hasta que le llegó el guion.

"Fue un giro delicioso, no lo vi venir. Me enteré cuando lei el guion, como el resto de la gente", dijo la actriz a Deadline, reflexionando que, como una mujer de origen indio en la zona rural de Estados Unidos: "ya es una forastera, así que se está escondiendo a plena vista, por decirlo de alguna manera".

Este quinto episodio nos ha dejado un vistazo completo a la complicada relación de Zoe con Rushville, y de cómo ha conseguido convertirse en una pieza clave para la supervivencia del pueblo. A través de diferentes contratos, con el paso de los años ha construido una red muy poderosa de aliados dispuestos a luchar y morir por ella, ya sea librándolos de su pasado, como con la sheriff Kerry o su marido William, del que se implica que sufría algún tipo de enfermedad grave y fue curado por Zoe.

"Todos lo sabían menos yo. Pero, obviamente, agradezco que no me lo dijeran al principio, porque en mi audición sé que habría actuado como un robot", dijo Jagannathan a Variety. "Querían que [la introducción con Kerry] fuera una escena emblemática del contrato que Zoe ha hecho con cada persona del pueblo. Su supervivencia depende de que tú aceptes tu propia supervivencia. Es una obra faustiana que está interpretando".

Desgraciadamente para Zoe, y todas las bajas causadas en Rushville durante el capítulo, la cosa no termina bien. A pesar de curar a John de sus quemaduras y de ofrecerle el mismo trato que a los habitantes de Rushville, este termina disparándola y cumpliendo la misión de eliminar al Manhunter.

Además, John le quita el anillo a Hal, listo para asumir su nuevo rol como Linterna Verde y presentar el corazón del Manhunter a los Guardianes. Pero, 'Linternas' se despide con un complicado cliffhanger, ya que aunque ha cumplido la misión y finalmente tiene lo que siempre ha querido, John decide rechazar el anillo... Teniendo en cuenta que nos quedan tres episodios por delante, 'Linternas' acaba de pegar un golpe sobre la mesa que nos ha descolocado por completo.

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