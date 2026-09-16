Ya es oficial. 'Spider-Man: Brand New Day' se convierte en la película más taquillera de la historia, superando a 'Star Wars: El despertar de la fuerza' en Estados Unidos

El extraordinario éxito de 'Spider-Man: Brand New Day' ha hecho que la película protagonizada por Tom Holland no deje de batir récords. Ahora ha caído uno que hasta hace poco parecía insuperable, pues ha logrado destronar a 'Star Wars: El despertar de la fuerza' para convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos.

La cifra a batir eran los 936,66 millones que 'El despertar de la fuerza' logró en 2015. Ni siquiera un bombazo histórico como 'Vengadores Endgame' lo consiguió, pues se quedó finalmente en 858 -aunque esa cifra crecerá de forma exponencial con su esperado reestreno con una versión extendida que sirve de puente hacia 'Vengadores Doomsday'.

Ahora a por los 1000 millones

Fue el fin de semana del 4 al 6 de septiembre cuando 'Spider-Man: Brand New Day' se convirtió en la segunda película en superar la barrera de los 900 millones en Estados Unidos, por lo que era una simple cuestión de tiempo que acabase superando a 'El despertar de la fuerza'. Finalmente lo ha logrado con los ingresos del 15 de septiembre al alcanzar los 936,77 millones, quedando ahora la duda de si el largometraje de Marvel conseguirá llegar hasta los 1.000 millones.

Ahí sí que las cosas apuntan a que no, pues el ritmo de ingresos de 'Spider-Man: Brand New Day' ya ha bajado de forma sustancial. También es algo lógico, pero quizá Sony se saque de la manga una versión extendida, algo que ya hizo en el caso de 'Spider-Man: No Way Home', si se quedan cerca de llegar a esa cifra mítica.

Lo que sí está claro es que tanto Sony como Marvel van a hacer todo lo que esté en su mano para que Tom Holland siga dando vida al trepamuros durante muchos años. Por lo pronto, 'Spider-Man 5' ya está en marcha.

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