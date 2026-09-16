Ha fallecido Patricio Guzmán, pero siempre lo recordaremos por retratar la historia de Chile en una trilogía de películas imprescindibles

Anoche se anunció la muerte de una figura importante en la historia del cine latinoamericano, y también del desarrollo de una forma de cine comprometida y distanciada de la historia comercial del medio. Patricio Guzmán, cineasta y documentalista chileno, falleció a los 85 años por un paro cardiorrespiratorio.

Es triste esta pérdida, sobre todo pensando en lo que podría haber tratado en un momento de especial cambio para Chile. Al fin y al cabo, el director ha sido uno de los grandes de su país que más se han volcado en retratarlo en sus momentos más convulsos y de los que mejor ha reflexionado su propia historia. Ahí está la imponente ‘La batalla de Chile’ para demostrarlo.

Una lucha implacable

La obra más inmensa y magna de Guzmán es un documental dividido en tres partes, tituladas respectivamente ‘La insurrección de la burguesía’, ‘El golpe de estado’ y ‘El poder popular’. Nombres que dicen todo sobre el compromiso férreo de la imprescindible película con retratar cómo una democracia es arrebatada de la manera más violenta.

La cámara de Guzmán sigue los años cruciales donde el gobierno de Salvador Allende es atacado sistemáticamente por el bando contrario a sus medidas sociales profundamente transformadoras. Los partidos reaccionarios, la burguesía local y el siempre esperable oficio de la CIA y otros servicios de inteligencia estadounidenses crean caldo de cultivo para forzar la acción de cambio de gobierno que no se consiguió democráticamente, llevando al golpe de Estado que instauró a Pinochet.

La película se aproxima a todas las esferas donde este cambio crucial se está produciendo. Desde las tensiones parlamentarias hasta las más locales asambleas obreras donde se discute el mejor rumbo de acción para responder al ataque y que Chile no se vea aprisionada por la influencia internacional. La división de la izquierda establece grietas aprovechadas por la fuerza bruta militar que tomó la soberanía del país a la fuerza.

‘La batalla de Chile’ y el compromiso férreo

Es bruto y crudo, además de en ocasiones extremadamente didáctico o periodístico. Pero la manera de cubrir perspectivas y capturar la violencia en diferentes frentes acaba siendo tremendamente cinematográfico. Guzmán observa en tiempo real, y monta con el pavor de que ha quedado impactado por lo que ha vivido.

Su valor histórico es incuestionable, pero es también una gran expresión cinemática de las posibilidades de lo que se consideró el Tercer Cine. Esa forma de expresión surgida en zonas como Latinoamérica, que se desmarcaba de los intereses comerciales de Hollywood y tenía más compromiso político que los autores de cinematografías del “primer mundo”, y del que ‘La batalla de Chile’ es uno de sus grandes testamentos en la faceta documental.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Los mejores documentales de la historia