Una película que conecta casi toda latinoamérica de una manera especial: esta road movie basada en hechos reales es un viaje emocionante

A lo largo de la historia han ido surgiendo corrientes cinematográficas interesantes a lo largo del Sur del continente americano, aunque no han tenido tantas ocasiones de coordinar esfuerzos para hacer una potente industria en torno a la experiencia latinoamericana, tan variada como atravesada por cuestiones comunes. En esas pocas ocasiones salió una obra notable como ‘Diarios de motocicleta’.

Una moto que conecta todo

Con un brasileño como el cineasta Walter Salles contando la historia de una figura histórica argentina como el “Ché” Guevara con un mexicano como Gael García Bernal, la película se aproxima a ser una coalición suramericana potente. Países como Chile, Perú e incluso España también participaron en hacer posible esta road movie que se puede ver gratuitamente en streaming a través de Runtime (con anuncios) además de en la suscripción de acontra+.

Durante los años 50, un joven estudiante de medicina llamado Ernesto Guevara se embarca en un viaje alrededor de hispanoamérica con la única compañía de su amigo bioquímico Alberto Granado y una moto que ha visto días mejores. Este viaje aventurero enriquecerá su perspectiva en torno a lo que se vive en la América del Sur.

Viniendo de una aclamación notable desde Brasil, Salles decide contar estos orígenes del Ché que deben proporcionar un vistazo a lo que será el caldo de cultivo de su despertar revolucionario y político. Los paseos por las situaciones precarias y lo que las provocan dan otra manera de mirar su entorno y contexto a lo que apuntaba a ser un médico más.

Sus buenas intenciones son innegables, especialmente en su intento de hermanar diferentes industrias latinas para contar una historia que las conecta todas. Sus intentos de sumarlo todo hace que la concreción se disperse, y Salles exhibe de nuevo que es un narrador apacible pero a veces superficial, contentándose con los elementos más llamativos en lugar de profundizar en esos aspectos políticos.

No deja de estar fabulosamente contada con el formato de la road movie, conectando de nuevo lo observado y los paisajes recorridos con la transformación interna que vive su personaje, aunque sea trazado en líneas generales. Una pieza emotiva que es rescatable en cualquier momento, especialmente por un García Bernal espléndido como suele ser habitual en él.

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