Jean Smart y Allison Janney hacen historia con 8 Emmys cada una e igualan el récord de actriz que más ha ganado de todos los tiempos

Jean Smart y Allison Janney han hecho historia en los Emmy 2026, ya que sus victorias en mejor actriz de comedia y mejor mejor actriz de reparto en una serie dramática hace que cada una de ellas sume ya 8 estatuillas, lo que supone un récord absoluto en estos premios.

Hasta ahora, eso era un logro solamente al alcance de Julia Louis-Dreyfus y la ya fallecida Cloris Leachmann, pero Smart y Janney se han unido a ese selecto club gracias a las estatuillas que ganaron anoche por 'Hacks' y 'La diplomática'. Ahí sí que se contaba con el triunfo de Smart, pero el de Janney incluso pilló por sorpresa a la propia actriz.

Así llegaron ambas al récord

Por su parte, Smart hace así historia por partida doble, pues su victoria por dar vida a Deborah Vance en 'Hacks' supone que hace ha hecho pleno por esa serie, algo que nadie había conseguido hasta la fecha. Sí que Candice Bergen por 'Murphy Brown' y Don Knotts por 'The Andy Griffith Show' consiguieron cinco, mientras que Julia Louis-Dreyfus se llevó seis por 'Veep', pero ninguna de ellas logró el récord perfecto de Smart.

Las otras tres estatuillas que tiene Smart en su haber son por 'Frasier', donde se llevó dos como mejor actriz invitada en una serie cómica y 'Samantha Who?', por la que ganó el de mejor actriz secundaria en una serie de comedia.

En el caso de Janney fue algo tan inesperado que ella mismo reconoció en su discurso de agradecimiento que "tengo que deciros que esto no era para nada lo que había planeado para esta categoría, y estoy muy sorprendida y muy, muy agradecida de estar aqu. Agradezco a todos los miembros de la Academia de Televisión, y por supuesto tengo que agradecer a Debora Cahn, quien es nuestra guionista y productora ejecutiva, quien escribe guiones y diálogos que los actores están ansiosos por interpreta".

El de 'La diplomática' es su primer Emmy por dicha serie de Netflix, mientras que anteriormente sumó 4 como mejor actriz de reparto en una serie dramática por 'El ala oeste de la Casa Blanca', 1 como mejor actriz invitada en una serie cómica por 'Masters of Sex' y 2 más como mejor actriz de reparto en una serie de comedia por 'Mom'.

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