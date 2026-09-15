'The Pitt' gana el Emmy a mejor drama por segundo año consecutivo, pero dista mucho de arrasar

Aunque su reinado empiece a tambalearse, estaba claro que la temporada 2 de 'The Pitt' acabaría alzándose con el Emmy a la mejor serie dramática (aquí todos los ganadores). Es lógico: es emocionante, intensa y con unos personajes fabulosos interpretados a la perfección que han calado en el público y la crítica. Tanto, que llevan dos victorias en dos años consecutivos, y raro sería que no se prepararan para la siguiente.

Preparad el quirófano

Solo en la noche de hoy, 'The Pitt' contaba con 12 nominaciones, de las que, eso sí, solo había ganado, antes de este, un Emmy para Noah Wyle. Sin embargo, aunque parecía que 'Pluribus' podía alzarse por sorpresa con el premio, al final la serie médica ha vencido como estaba previsto en una noche que, eso sí, les ha dejado claro que no están solos en esta carrera.

En el escenario, se han referido al resto de nominados, indicando que "Lo que hacéis cambia la vida de las personas, y estoy muy contento de hacerlo porque hoy por hoy es difícil saber en qué creer". Destacando el poder de la ficción para contar lo que nadie cuenta, los responsables de 'The Pitt' han afirmado que "La gente necesita saber la verdad" porque "solo las historias nos ayudan a entendernos".

En enero veremos la tercera temporada de la serie, que no tiene ninguna intención de levantar el pie del acelerador. Eso sí, esta vez tiene competencia real: ¿Se prepararán para un paseo victorioso en su tercera temporada o con dos se considerará que ya es suficiente premio? Lo veremos dentro de un año.

En Espinof | 'The Pitt' demuestra en cada episodio por qué es uno de los mejores dramas médicos que hay. Y no se olvida de abordar uno de los temas más polémicos de la medicina

En Espinof | Las mejores series de 2026