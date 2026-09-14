Seth Rogen revela el mejor consejo que ha recibido: "Menos semen, más emoción"

A sus 44 años, Seth Rogen puede presumir de una trayectoria especialmente extensa en Hollywood. El actor, guionista, director y productor canadiense comenzó a hacer monólogos con solo 13 años en clubes de Vancouver. Por aquel entonces ya trabajaba junto a Evan Goldberg, su amigo y colaborador habitual, en el primer borrador de 'Supersalidos'.

Su carrera televisiva arrancó antes de cumplir los 20 años con 'Instituto McKinley' ('Freaks and Geeks') y 'Vida universitaria' ('Undeclared'), donde además ejerció como guionista. Desde entonces, Rogen ha participado como actor en más de 40 películas, ha escrito una decena y ha dirigido dos, además de estar detrás de cuatro series de televisión.

Esa trayectoria le ha valido este año el Norman Jewison Career Achievement Award del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), un reconocimiento que pone en valor su recorrido profesional.

El consejo de Judd Apatow

Durante una conversación celebrada antes de recibir el premio, Rogen ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera, según recoge Variety. También ha recordado tanto el peor consejo profesional que recibió como el que considera más valioso.

El primero llegó durante su infancia, cuando una profesora de interpretación le dijo que tenía una voz terrible y que debería cambiarla si quería tener una carrera como actor. Rogen, sin embargo, siguió adelante sin modificar aquello que, según aquella profesora, podía convertirse en un obstáculo.

Mucho más positivo fue el consejo que recibió de Judd Apatow durante el rodaje de 'Lío embarazoso'. En plena sesión de improvisación, Apatow gritó desde otra habitación: "Menos semen, más emoción".

Aunque la frase pueda sonar como una simple ocurrencia, Rogen ha analizado que con el paso de los años ha comprendido su verdadero significado. Según el actor, aquellas palabras le enseñaron a encontrar el equilibrio entre humor y emoción, realidad y comedia, y a controlar mejor el tono de una historia.

Una relación distinta con Hollywood

Sobre 'The Studio', ficción de Apple TV+ que Rogen protagoniza junto a Evan Goldberg y que se ríe de las dinámicas de Hollywood, el actor ha reconocido que la serie ha cambiado, al menos parcialmente, la manera en la que la industria los percibe.

Seth Rogen recogiendo el Globo de Oro por 'The Studio'

Rogen cree que durante años muchas personas del sector no pensaban que él y Goldberg estuvieran demasiado atentos a lo que ocurría a su alrededor. Ahora, después de hacer una serie tan directamente vinculada a personas y situaciones reales de Hollywood, considera que su posición ha cambiado.

Rogen no teme a la página en blanco

El actor también ha atribuido su enorme productividad a algo bastante sencillo: disfruta de su trabajo. Haber empezado tan joven y haber escrito tanto, ha explicado, le ha permitido perder el miedo al proceso creativo.

Para Rogen, una página en blanco no supone una amenaza. Al contrario, en ocasiones incluso le resulta estimulante. Su filosofía profesional parece resumirse en aquella frase de Apatow que, años después, sigue aplicando: "Menos semen y más emoción".

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