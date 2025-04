Metalenguaje para destapar el Hollywood más chungo. Por qué 'The Studio' es la comedia del año

¿Puede hacerse una de las sátiras más brillantes, divertidas y corrosivas sobre la industria cinematográfica actual desde un gran estudio? Seth Rogen y Evan Goldberg, el dúo creativo tras series de la talla de 'The Boys' o 'Preacher' han demostrado que sí con su magnífica 'The Studio', exprimiendo los recursos de Apple TV+ para moldear una de las grandes comedias catódicas del año.

El lado chungo de la industria

En el nuevo vídeo de 'La crítica de Álex', Alejandro G. Calvo nos cuenta cómo esta historia sobre Matt Remick, el jefe de una major de la Meca del cine con deseos de hacer películas artísticas, ve cómo "todo a su alrededor le empuja a hacer películas chungas" por un simple y llano motivo: "En la mente de los productores de Hollywood, las películas chungas son las que dan dinero".

Esta premisa se explora desde un primer episodio magnífico —con cameo incluido de Martin Scorsese interpretándose a sí mismo— que marca perfectamente el tono del show, "sirviendo como metáfora de cómo funciona el cine y midiendo su temperatura en el momento" mientras, al mismo tiempo, hace gala de "un humor realmente afilado e inteligente que no duda en llevar la comedia hasta sus últimos efectos".

No obstante, más allá de su condición de sátira lúcida, Alejandro subraya que "Una de las características más potentes de la serie es el cómo es capaz de hacer metalenguaje sobre lo que se está filmando". Algo que queda perfectamente reflejado en el segundo capítulo, que gira en torno al rodaje de un plano secuencia, y que describe como "la gran obra maestra" de 'The Studio':

"Ese capítulo es al mismo tiempo un plano secuencia completo, y no dejan de hacer comentarios sobre lo que están rodando in situ dentro del episodio que hace referencia continua a lo que tú estás viendo dentro de la serie. El comentario sobre lo que están rodando es, en el fondo, un comentario sobre lo que tú estás viendo de esta serie nueva. Es absolutamente maravilloso".

Si aún no te han dado unas ganas tremendas de hincarle el diente a 'The Studio', no dudes en ver el nuevo vídeo de 'La crítica de Álex' para terminar de convencerte y disfrutar de una de las grandes joyas televisivas del curso televisivo 2025.

