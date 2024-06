Vuelve una de mejores series de Amazon Prime Video tras dos años de espera. La estupenda temporada 4 de 'The Boys' prepara el camino para el enfrentamiento definitivo entre Patriota y Carnicero

La tercera temporada de 'The Boys' fue la que menos había disfrutado hasta ahora. Tenía momentazos y seguía siendo bastante entretenida, pero la serie de superhéroes de Prime Video mostró síntomas claros de estancamiento, de estar dando vueltas sobre lo mismo sin llegar a hacer nada para que el statu quo cambiase realmente.

Sin embargo, tenía confianza en que fuese un problema temporal. Ahí ya ayudó la dosis de sangre nueva que se introdujo en este universo a través de 'Gen V', pero la auténtica prueba de fuego era la temporada 4 de 'The Boys' que Amazon estrena este jueves 13 de junio con el lanzamiento de sus tres primeros episodios. Yo ya he podido verlos y he quedado encantado con el resultado.

Fiel a sí misma

Como era de esperar, 'The Boys' recupera su falta de prejuicios tanto a la hora de mostrar la violencia en pantalla como en lo referente a introducir momentos de índole sexual. No es que haya nada de incorrección política en ello -y al principio quizá era realmente irreverente, pero ya no creo que sea el caso-, pero sí ha sido siempre uno de sus grandes rasgos diferenciadores respecto a la práctica totalidad de producciones de superhéroes que se han estrenado durante los últimos años.

Por suerte, la serie de Prime Video sigue esquivando la temida repetición y Eric Kripke logra integrarlo de forma natural en la evolución de la historia que nos está contando. Incluso el momento en el que parece todo fruto de una petición peregrina de Patriota tiene un algo detrás que lo motiva y tardamos bien poco en descubrirlo.

Dicho esto, lo realmente importante del arranque de esta temporada 4 es que se están creando los cimientos para que 'The Boys' tome una decisión drástica que haga que ya no haya marcha atrás posible. Ahí me desconciertan un poco las declaraciones de Kripke sobre que la serie podría ir más allá de las cinco entregas planeadas inicialmente, pero por ahora se están plantando las semillas necesarias para que tanto Patriota como Carnicero exploten sin remedio. Por lo pronto, el personaje interpretado por Karl Urban se está quedando sin tiempo y no le va a quedar otra que adoptar medidas desesperadas...

Es cierto que la serie sigue incidiendo en el inevitable antagonismo entre ambos en todo lo concerniente a Ryan, una subtrama que quizá se está estirando más de lo deseable. No obstante, ya en estos tres episodios sucede algo al personaje interpretado por Cameron Crovetti que supone un punto de inflexión para él, pero sospecho que no será hasta el final de temporada cuando se posicione ya de forma definitiva.

Personalmente, mi apuesta es que lo mejor que podría hacer la serie con él sería matarlo por todo el caos que provocaría -tanto si es Carnicero como Patriota quien lo provoca, aunque sea de forma indirecta, sería grandioso ver qué sucede después-, pero ya veremos cuáles son los planes de Kripke, quién ha ampliado muchísimo la importancia de este personaje respecto a su presencia en el cómic original.

Sin embargo, 'The Boys' es mucho más que la historia de la rivalidad entre Patriota y Carnicero, por lo que también hay espacio para hablar de los problemas familiares de Hughie o la de resistencia de Annie para volver a ejercer como Luz Estelar. Eso sí, lo más jugoso es todo lo referente a Victoria Neuman, quien ha ido ganando protagonismo a medida que avanzaba la serie y por ahora toca techo aquí.

Tampoco me olvido de los nuevos fichajes, desde Jeffrey Dean Morgan hasta Valorie Curry, con el primero más vinculado a Carnicero y la segunda convertida en una superheroína que adora a Patriota y está dispuesta a hacer lo que sea por él. Ambos cumplen bien y seguro que nos dan más alegrías en episodios venideros, pero la verdadera estrella de los nuevos personajes es Sister Sage, ya que el vínculo que se establece entre Patriota y la persona más inteligente del mundo es un cóctel con posibilidades infinitas. Además, Susan Heyward borda una actuación que ha de equilibrar brillantez intelectual con dejadez en lo referente a sus modales.

La serie tampoco deja de lado el humor -esa curiosa mención al famoso padre en la vida real de uno de los protagonistas en el episodio 2- o las referencias a otros aspectos de la cultura popular, siendo además muy clara en lo que quiere criticar. El propio Kripke ha dicho a aquellos que no les guste que vean otra cosa, que él no piensa suavizarlo ni disculparse por ello. Con todo, eso no impedirá que algunos siguen esperando algo tan ridículo como la posible redención de Patriota...

Ahora habrá que ver cómo sigue la temporada 4, pero la primera toma de contacto ha sido muy buena y tengo ganas de ver los cinco episodios restantes, justo lo contrario a lo que me sucedió al final de la tercera entrega, donde empecé a pensar que la serie estaba estancada.

En Espinof | Las 7 mejores películas en Amazon Prime Video de 2024

En Espinof | Las mejores series de Amazon Prime Video en 2024