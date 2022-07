'The Boys': todo lo que sabemos de la temporada 4 de la serie de superhéroes de Amazon Prime Video

Pocas series hay en Amazon Prime Video que estén en condiciones de competir con 'The Boys', la gran joya de la corona de la plataforma, o al menos así será hasta la llegada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Con su tercera entrega ya finalizada, hace tiempo que se confirmó una cuarta temporada que todavía tendremos que esperar para poder ver.

A continuación encontraréis todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 4 de 'The Boys', desde su reparto hasta la posible fecha de estreno del nuevo enfrentamiento entre Patriota y Carnicero. Como hacemos siempre en este tipo de artículos, el texto irá actualizándose a medida que tengamos más datos.

Va a tocar seguir la historia donde se quedó al final de la tercera. Por un lado, Patriota ha radicalizado aún más su postura, encontrando además el inesperado apoyo por parte del público. Tras su sangriento enfrentamiento con Maeve, lo tenía a punto de caramelo para acabar con el resto de sus enemigos, pero la petición de Ryan le hace cambiar de idea en el último momento. Ya veremos si es así la próxima vez que se crucen sus caminos.

Por otro lado, Victoria Neuman ha conseguido su objetivo de seguir medrando dentro del sistema político de Estados Unidos y está a un paso de conseguir un poder que en ningún caso debería estar en manos de alguien que ha hecho explotar cabezas humanas...

Por su lado, los chicos bastante tienen con que Hughie haya sido consciente del error que estaba cometiendo con Luz Estelar o que a Carnicero no se le haya ido completamente la cabeza, aunque esto último está por ver que tenga futuro a largo plazo...

Lo más probable es que la temporada 4 no se estrene hasta finales de 2023 o puede que incluso 2024. El motivo está en que no se espera que el rodaje de los nuevos episodios arranque hasta este próximo mes de agosto y luego siempre pasa más de un año hasta el estreno.

Por ponerlo en perspectiva, la grabación de la tercera entrega comenzó en febrero de 2021 y luego no comenzó a verse en Amazon hasta junio de 2022. Unos 16 meses de diferencia. Eso situaría a la cuarta temporada en diciembre de 2023 si se mantuviera el mismo ritmo.

Se espera el regreso de todos los supervivientes de la tercera temporada, quizá con la excepción de Dominique McElligott como Maeve, pues su arco argumental se puede dar por cerrado tras el enfrentamiento con Patriota y el posterior encuentro con Soldier Boy.

Los regresos que sí podemos dar por sentados son los de Karl Urban (Billy Butcher), Antony Starr (Patriota), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Luz Estelar), Jessie T. Usher (A-Train), Chace Crawford (Profundo), Karen Fukuhura (Kimiko), Laz Alonso (Mother's Milk), Tomer Capone (Frenchie), Claudia Domit (Victoria Neuman), Colby Minifie (Ashley) y Cameron Crovetti (Ryan).

Obviamente, también habrá algún nuevo fichaje, pero desde Amazon todavía no han dado a conocer ninguno de los actores que se unirán a la temporada 4 de 'The Boys'.

Habrá que esperar como mínimo hasta que las cámaras empiecen a rodar para tener algún tipo de adelanto de la cuarta temporada.

