Jeffrey Dean Morgan ficha por 'The Boys': el antagonista de 'The Walking Dead' estará en la temporada 4 de la brutal serie de superhéroes de Amazon

Después del salvaje final que pudimos ver este verano, la temporada 4 de 'The Boys' comienza a tomar forma y ya empezamos a saber a quién veremos en los nuevos episodios. Uno de ellos será a Jeffrey Dean Morgan, el mítico Negan de 'The Walking Dead'.

Eso sí, no se han dado detalles de su personaje ni siquiera de cuánta envergadura (si será estrella invitada o recurrente, por cuántos episodios, etc) estamos hablando. La agenda de Morgan está bastante apretada por su compromiso con 'The Walking Dead', que ya termina, y el spin-off que protagonizará el año que viene.

Un fichaje que lleva años fraguándose

Algo con lo que ha contado Eric Kripke, que lleva años intentando que Morgan, con quien ya trabajó en 'Sobrenatural' como el padre de los Winchester, aparezca en la serie de Prime Video. Uno de los últimos comentarios al respecto lo hizo este mismo verano hablando con E! Online:

«Es un superfan de la serie, por lo que él y yo estamos hablando. Estamos intentando resolver algo para la temporada 4. Nada firme todavía, pero él y yo estamos hablando y mandándonos e-mails y viendo si lo podemos hacer con su apretada agenda. Por lo que manteneos atentos.»

La temporada 4 de 'The Boys' ya está en fase de producción, con un reparto formado por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Colby Minifie y Claudia Doumit con la incorporación al mismo de Valorie Curry y Susan Heyward.