'The Walking Dead' no va a acabar nunca: Negan y Maggie tendrán su propio spin-off que se estrenará en 2023

El universo de 'The Walking Dead' no deja de crecer. Y es que puede que la serie principal vaya a llegar a su final este mismo 2022 con el estreno de los episodios restantes de la temporada 11, pero AMC acaba de dar luz verde a un spin-off centrado en Negan y Maggie.

La serie recibe el título de 'Isle of the Dead' y su estreno está previsto para 2023. Como es obvio, Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan retomarán entonces los personajes que ya interpretaron en 'The Walking Dead', participando además como productores ejecutivos.

El eje de la serie será ver cómo Negan y Maggie atraviesan un postapocalíptico Nueva York. Eli Jorné, guionista de varios episodios de 'The Walking Dead', ejercerá como showrunner durante su primera temporada, la cual constará de apenas seis episodios.

El quinto de la saga

De esta forma, 'Isle of the Dead' se convierte en el quinto spin-off de la popular serie de zombis. El primero fue 'Fear the Walking Dead', más tarde llegó 'The Walking Dead: World Beyond', cuya andadura finalizó tras dos temporadas, 'Tales of the Walking Dead' debería llegarnos este mismo 2022 y hay otro en marcha centrado en los personajes de Daryl y Carol sin fecha de estreno.

Además, no nos olvidemos que también están pendientes las películas de 'The Walking Dead' con las que Andrew Lincoln va a volver a dar vida al personaje de Rick Grimes.