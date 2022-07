‘The Boys’ 3x08: una confrontación final que se limita a dar lo esperado y genera dudas sobre el futuro de la serie de Amazon

No puede decirse que el esperado final de la temporada 3 de ‘The Boys’ no esté a la altura. Es una confluencia de personajes esperada con una confrontación adecuada, pero se queda ahí. No hay mucho más ni se le espera. La adaptación del cómic de Garth Ennis de Amazon Prime llena un hueco necesario en la televisión de género de superhéroes, pero pese a la provocación que ofrece frente a Disney+ y Marvel no ofrece verdaderamente una alternativa rompedora.

Erick Kripke ha intentado hacer una temporada más espectacular, pero acaba cayendo en los vicios adquiridos de la serie sin que haya señales de que sea capaz de quitárselos de encima en el futuro. Pese a que la segunda mitad tiene muchos momentos ocurrentes, escenas de violencia bestial y muy buena acción, el hecho de que el episodio ‘Herogasm’ siga siendo el mejor del conjunto dice mucho de lo que empieza a convertirse el proyecto.

SPOILERS del episodio 8 en adelante

Hay siempre mucha provocación, momentos subversivos, gore creativo y algo de sátira política y social brillantes, pero tras 24 episodios da la sensación de que en realidad se han acomodado para ofrecer una y otra vez lo mismo. Los diálogos no están demasiado bien escritos y no suelen revelar nada, salen dos personajes, hablan y hablan y hablan de planes y eventualidades y al final, si hay suerte, hay un estallido de violencia. Luego se utiliza algún tipo de broma sexual para presentar a un personaje en la siguiente escena, y los últimos 10 minutos, pelea.

Una correcta pelea a tres bandas

El episodio 8, dirigido por Sarah Boyd y escrito por Logan Ritchey y David Reed, es un final que muestra lo que promete, pero al mismo tiempo es decepcionante frente a la preparación creada durante los episodios anteriores; parece que las historias que se han desarrollado podrían haber dado para mucho más, tanto en los personajes como en la trama. Deja la sensación de no han cambiado muchas cosas, al menos no muchas significativas. Hay intercambios de alianzas y otras se redefinen, pero solo constatan lo que ya se daba por hecho.

Es como ver un proyecto de guion en bruto que no se ha perfilado del todo, con la sensación de que se guardan cosas constantemente para reservarlas para un gran giro o gran desarrollo que haga esperar por la temporada 4, sin embargo, este nunca llega y lo que pasa durante estos ocho episodios es lo que siempre pasa en ‘The Boys’: el carnicero y el patriota se dan unas tortas, el primero rabia porque el segundo tiene al hijo de su mujer y todo queda exactamente igual que estaba.

El conflicto sobre Ryan es exactamente el mismo del comienzo de la temporada 2, dejando una sensación de que la serie ha quedado atrapada y no puede avanzar. Todas las ideas de impacto respecto a sangre y sexo del equipo creativo se convierten en una actitud mucho más conservadora a la hora de hacer progresar la trama. Al menos, va dejando algunas miguitas de lo que buscamos ver y por primera vez desde hace mucho vemos al carnicero, Hughie, Starlight, Leche materna , Frenchie y Kimiko trabajando juntos.

Todo "cambia" para volver a ser lo mismo

Puede que esa constante separación de tramas es lo que ha acabado elevando a Anthony Starr, quien sigue haciéndose valer como la principal atracción de la serie, confundiendo a muchos fans de la vida real de su verdadero papel de villano. Ahora que ha descubierto que es hijo de Soldier Boy podemos sospechar que ese detalle cambia todo sobre ‘The Boys’, pero en realidad apenas se desarrolla en el episodio, es más, quitando que lleva a la muerte de Black Noir, se abandona por completo.

La historia Frenchie es muy débil esta temporada y la de Noir prometía ser muy significativa, pero terminó en casi nada, así que el episodio final pasa gran parte del tiempo en la gran pelea que hemos estado esperando los siete episodios, siendo menos intensa incluso que la del episodio 6, pero la consecuencia es que la historia no acaba moviéndose a una dirección más valiente, sino más bien al punto de partida.

La escena final, con el patriota asesinando a sangre fría a un disidente y con todos sus seguidores jaleándole de todas formas es, sin embargo, la mejor de la temporada, representando esa frase de Trump "Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos" de forma explícita, lo que recupera parte del poder incisivo de la serie en tiempos de auge del neofascismo, pero da la sensación de que el detalle no cambiará demasiado la dinámica de los episodios en un futuro que se ve adivina un poco indolente. Con la temporada 4 aproximándose, realmente ‘The Boys’ nunca ha logrado sacudirse el status quo y empieza a tener cara del día de la marmota.