'The Boys' 3x06: el Herogasm muestra la gran orgía de los superhéroes que Marvel y DC nunca se atreverán a enseñar

El showrunner de 'The Boys', Eric Kripke, anunció que la serie de Amazon Prime adaptaría una de las escenas más salvajes del cómic, el Herogasm. Todos se han estado preguntando cómo este programa abordará la infame orgía de superhéroes, cómo llevar ese libertinaje a la pantalla sin producir porno casi literalmente. La respuesta es que es algo explícito, pero no es para tanto.

La versión de Herogasm en la serie se basa en la línea argumental de los cómics, en la que Vought invita a los superhéroes de todo el mundo a una isla para una convención de depravación sexual, todo mientras se cree que los héroes luchan contra un enemigo común para salvar a la humanidad. En cambio, los autores intelectuales detrás de la orgia de acción real son los gemelos, los antiguos compañeros de equipo de Soldier Boy. Todavía hay muchos supers disfrutando de la orgía en Vermont, pero pocos de los protagonistas participan.

SPOILERS DEL EPISODIO 6 A CONTINUACIÓN

Superfluídos y promiscuidad

'Herogasm' no es porno, pero eso no quiere decir que se contenga, es una orgía de superhéroes y hay desnudos explícitos y genitales en primer plano. La mayoría de los detalles se quedan en el fondo, pero conocemos a Love Sausage, y su largo miembro, profundo se lo pasa demasiado bien con un pulpo; y leche materna queda empapado de otro tipo de leche (sic). Lo más interesante de todo el asunto es ver las posibilidades de ciertos superpoderes para el placer y los pocos escrúpulos para la promiscuidad de los héroes, normalizando las relaciones entre todos los sexos, géneros y posibilidades.

Hay una advertencia para todo lo que va a aparecer al principio del episodio, pero aquellos que querían que el Herogasm durase todo el episodio pueden sentirse decepcionados, especialmente porque el evento no tiene lugar hasta la mitad aproximadamente. Y sin embargo, el momento más impactante de toda la hora es cuando A-Train mata a Blue Hawk arrastrándolo por el suelo a supervelocidad en una muerte muy salvaje que imita un clásico de 'Dobermann' (1997).

El Herogasm se convierte en un telón de fondo para la mejor confrontación de la temporada (y de la serie) hasta el momento, cuando Soldier Boy y el patriota chocan. Jensen Ackles le espeta que es "una jodida imitación barata" y este le responde que es "la mejora", dos caras de la misma moneda, cada uno el chico dorado de Vought en diferentes momentos, que ahora se enfrentan. Y la escena está a la altura porque incialmente tenemos un supe que puede igualar al villano de Antony Starr, y la pelea se vuelve aún más épica cuando Billy Butcher se involucra.

Mucho más que una orgía

Afortunadamente, el Herogasm no centra toda la acción y tenemos un montón de avances en la trama de una temporada que se estaba quedando algo ensimismada. Leche Materna le revela a Starlight que odia a Soldier Boy porque mató a su familia al lanzar un coche a través de su casa durante un robo que salió mal. Kimiko y Frenchie logran escapar de las garras de Little Nina, matándo a sus secuaces en una impactante escena de violencia, sin usar sus poderes. Además, al final del episodio Starlight elige tomar su destino sin importar las consecuencias.

Tras muchos episodios en un doble papel que se estaba alargando incomprensiblemente, denuncia a Vought, revelando que Soldier Boy está vivo y que el patriota ha estado mintiendo al público en un directo de Instagram, y de pie frente a la masacre de Herogasm, le dice al mundo que renuncia. Esto va a tener consecuencias e impulsa la serie, por fin, a otra fase. Sin embargo, la mejor escena del episodio ocurre nada más empezar, una parodia del momento viral más vergonzoso de 2020, cuando la COVID-19 comenzó a bloquear países.

Gal Gadot y un puñado de celebridades, incluidos los actores Natalie Portman, Amy Adams y Mark Ruffalo hicieron una versión de 'Imagine' de John Lennon para inspirar al mundo. 'The Boys' le ha dado su propio giro al video con una parodia hilarante para abrir el episodio. Y junto a Profundo y varios miembros de los siete aparecen algunas de las estrellas como Patton Oswalt, Josh Gad, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Elizabeth Banks, Kumail Nanjiani, Aisha Tyler y Rose Byrne riéndose un poco de sus compañeros solidarios.

'The Boys' ha logrado su mejor episodio de la temporada, devolviendo un poco la emoción perdida y haciendo que su provocación no sea una cortina de humo para la falta de movimiento, finalmente la gran orgía de superhéroes no es tan escandalosa, pero sí que logra hacer ver el puritanismo asociado al género rey en la taquilla en solo una hora. Pero además el episodio 6 es violento, divertido y continúa abriendo nuevos caminos, a pesar de que sea una serie que tiende a estirar sus tramas ha demostrado que es una de las series más valientes de la televisión en streaming.