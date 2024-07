La fantástica 'The Boys' estalla por los aires con el final de la temporada 4, pero la serie de superhéroes de Amazon Prime Video sigue bordeando el riesgo de estancamiento

Vaya semanitas hemos tenido en estos días con la coincidencia de tres series de perfil tan alto como la temporada 2 de 'La casa del dragón', la inaugural de 'The Acolyte' y la temporada 4 de 'The Boys'. La estupenda serie de superhéroes de Prime Video nos ha acompañado con su habitual fiesta de sangre y explosiones en ocho episodios que, si bien no están a la altura de otras entregas, han sido, desde luego, bastante deliciosas.

Una temporada 4 que ha terminado con un nuevo momento de cambio de juego y poner patas arriba esta batalla entre el equipo (receloso) de Carnicero (Karl Urban) y los 7 dirigidos por un Patriota (Antony Starr) que está, cada vez, más paranoico. En esta ocasión, tal y como nos fueron prometiendo, teníamos una trama de poder político con Victoria Neuman (Claudia Doumit).

El ala oeste de la Casa Vought

No es que de repente tengamos una serie de tejemanejes políticos... desde luego por muy nazi que sea Patriota no es un estadista. Pero sí que es cierto que en esta temporada es donde Eric Kripke y compañía más han querido reflejar cómo va el termómetro sociopolítico, de ahí que parezcan aún menos sutiles y más gráficos con su sátira. Algo que, además, les ha obligado a poner una cartela al comienzo del episodio final por el reciente atentado a Trump.

Coincidencias aparte, 'The Boys' ha seguido siendo fiel a sí misma ofreciendo esa dosis de violencia, sexo, sangre, explosiones y diversión palomitera de siempre. Otra cosa es que me hayan convencido más o menos con las tramas de esta temporada que, si bien funcionan he tenido la sensación de que necesitaban del típico giro imprevisto para tener al espectador más en vilo.

Ahí creo que es labor de cada uno ver dónde está la borrosa línea del giro orgánico y el efectista. El ejemplo claro lo tenemos en este final de temporada. No es que no sea satisfactorio, pero sí que da la sensación de que tenían claro cómo terminar pero no tanto el cómo llegar ahí, el qué se necesita para plantear un panorama bien distinto que nos haga esperar la temporada 5.

No sé hasta qué punto se podría hablar de estancamiento. Lo cierto es que si bien creo exagerado decir eso, se nota que la serie de Prime Video está en un momento cómodo, de navegar por aguas tranquilas. Algo que puede ser paradójico teniendo en cuenta que, desde luego, cada episodio es de todo menos tranquilo. Pero el que pasen muchas cosas y que tengamos nuestras raciones de sangre y violencia en cada capítulo no implica que realmente pasen cosas.

Quizás lo que más facture le esté pasando a 'The Boys', lo que más la está erosionando, por así decirlo, es su metraje. Si bien se agradece que series como esta entiendan bastante bien el concepto de episodio, sus duraciones se hacen algo pesadas para lo relativamente ligeros que son. Creo que ahí tenemos un problema de ritmo general en este navegar por lugares cómodos.

Esto se une a cierta indiferencia con las tramas personales. Si bien algunas han tenido su aquel (todo el tema de Kimiko me ha interesado bastante) este aspecto de los dramas ha carecido de bastante interés, usados como meros vehículos para unos personajes que se ven relegados a segundo plano en cuanto se puede. Si bien es bastante coral, la serie parece reservar toda la carne a Patriota y Carnicero... y quizás en menor medida a Hugh.

Es más cuestión de falta de equilibrio y de compensaciones extrañas. Es cierto que cada personaje tiene su buen metraje y cierta relevancia, pero en el fondo lo que se potencia es el qué pasa con estos dos: en el plan de uno para dominarlo todo y el del otro para cargárselo cueste lo que cueste. Ahora, cara a la temporada 5 parece que tendremos unas cuantas tramas por solucionar. Sobre todo la del dichoso virus... pero no nos adelantemos.

En definitiva, probablemente 'The Boys' tocase cumbre entre la segunda y la tercera temporada y aquí si bien no han caído, sí que no vuelan tan alto. Sigue siendo la serie divertida y gamberra que nos lleva conquistando años, pero está corriendo el riesgo de quedarse en más de lo mismo.

