6 cosas que tienes que recordar de 'The Boys' antes de enfrentarte a su explosiva cuarta temporada

A apenas dos días del estreno de la cuarta temporada de 'The Boys', muchos están haciendo los deberes. ¿Qué pasaba en la anterior? ¿Algo de una superheroína nazi? Ah, no, eso era en la segunda. ¿Lo del pene explotando? No, estás pensando en 'Gen V', el spin-off universitario de la saga.

Con tanto vaivén de tramas y personajes, la ácida y violenta sátira de superhéroes está cada día más cerca de convertirse en una franquicia superheroíca más, y como tal, estar al día de los tejemanejes de cada uno de estos canallas es imprescindible. Así que si estás pensando en ver la nueva y no te acuerdas de lo que pasó quédate por aquí que te lo refrescamos.

Los buenos siguen siendo los buenos y los malos siguen siendo los malos

Tras tres temporadas metidos en faena, el status quo general no ha cambiado demasiado. Patriota sigue siendo el carismático villano principal al que (por más trucos y violencia que ejerzan contra él) no consiguen matar. Vought sigue siendo una compañía ultracapitalista cuyo mandato ha cambiado varias veces de manos siendo el último CEO Stan Edgar (Giancarlo Exposito), que tras una batalla de poder y de egos acaba perdiendo contra los chantajes de Patriota y dimitiendo. ¿La última acción humanitaria de la compañía? Estar relacionada con un orfanato de superhéroes (del que salió Victoria Neuman) y ayudar a la controvertida congresista en su incipiente carrera política.

Por parte de los buenos, los titulares 'The Boys' son más una idea que una realidad, con alguna presencia femenina dando caña en el grupo como una Kimiko cada vez menos feral y más humana, (ayudada en parte por un Frenchie que funciona a modo de mentor/interés romántico) y una Luz Estelar cada vez más desvinculada de Vought. En cuanto a los chavales, Marvin (Leche Materna) trató de alejarse infructuosamente del grupo en la anterior temporada, con una situación familiar complicada y volviendo cuando la amenaza de los supers era inminente, mientras que Carnicero y Hughie se han visto cada vez más radicalizados por las últimas acciones de la compañía.

La situación política está regular

'The Boys' no se ha achantado a la hora de satirizar situaciones de la vida real, como aquel momento "Imagine" de la última temporada. En la cuarta, Patriota está a punto de entrar en su era trumpista. Tras una temporada con su poder a jucio dentro de Vought, y un aquelarre de seguidores que utiliza imaginería nazi, el asesinato en vivo y en directo a un activista opositor no tiene ninguna consecuencia para la percepción que tienen de él sus seguidores, acercando a Patriota aún más a la impunidad total.

A puñetazos no se solucionan las cosas pero se ve que votando tampoco, porque el otro gran giro político de la temporada es que la elusiva Victoria Neuman es candidata a vicepresidenta. Al principio de la temporada, Hughie había descubierto que no solo era una superheroína, sino también la causante de un buen número de asesinatos aparentemente aleatorios donde explotaban las cabezas de las víctimas, potenciando así la agenda anti-superhéroes de Neuman.

Annie y Hughie siguen metidos en su propia serie romántica

De vez en cuando la serie puede llegar a ser dulce. Kimiko es todo un amor cuando no está despedazando a gente, pero la principal trama romántica aquí es la de Hughie y Annie. Tras idas y venidas ambos están abiertamente saliendo, pero la relación pasó por un bache gordo en la anterior temporada cuando Hughie empezó a consumir Temp-V junto con Carnicero, convirtiéndolo en un superhéroe temporalmente y en un hombre novio bastante tóxico, para decepción de Annie.

Los mundos de ambos a veces se sienten muy separados. La trama de Annie en la última temporada fue principalmente de emancipación de Vought y de Los Siete, dándose cada vez más y más cuenta de que acabar con el sistema desde dentro es muy complicado.

Del grupo original de Los Siete cada vez quedan menos

La malvada "Liga de la justicia" que protagoniza la serie no para de tener bajas. El grupo lleva sangrando miembros desde la primera temporada y su influencia está cada vez más en duda, hasta el punto de tener que hacer un concurso en la pasada temporada para buscar nuevos talentos superheróicos. Algunos de sus mejores miembros como Reina Maeve o Black Noir (con su trágica muerte en la última temporada) ya han dejado el equipo, y otros siguen en él reticentes, como El Profundo en su constante blanqueo de imagen o un A-Train que está tratando de volver a la primera línea.

Carnicero cada vez tiene menos que perder, y su propia vida está en juego

Al principio de la serie, la misión vital de Billy Carnicero era acabar con los superhéroes por el odio tan visceral que les tiene, especialmente a Patriota por violar y matar a su esposa. Cuando resulta que Becca no solo no está muerta, sino que está viva y con el hijo de Patriota en protección de testigos, recuperarla se convierte en la prioridad número uno del justiciero, pero no tanto para Becca, quien se encuentra en conflicto con su nueva vida y el amor por su hijo Ryan.

Ryan es una figura complicada para todos. Su crianza aislada y la herencia genética del superhéroe no ayudan a crear una persona funcional, y para Carnicero es complicado encariñarse con él a consecuencias del pasado. Cuando en la batalla final contra Stormfront en la segunda temporada Ryan mata accidentalmente a su madre tratando de ayudarla, esto quita al justiciero una razón más por la que luchar, o al menos, por hacerlo limpio.

La tercera temporada incluye la trama de Carnicero y un radicalizado Hughie convertidos en superhéroes por un tiempo para trata de equilibrar la potencia de fuego con la de sus enemigos. Pero haciéndolo están poniendo en peligro su salud. Billy sufre mareos a lo largo de la temporada y en un momento concreto recibe un diagnóstico del doctor de que no le queda mucho tiempo de vida.

La trama del virus superheroico acecha

Aunque es difícil imaginar que los personajes y tramas de 'Gen V' vuelvan para la nueva temporada de la serie principal, hay un elemento que enlazaron de forma bastante directa. La trama de un virus desarrollado para matar superhéroes es la mayor patata caliente del spin-off, y hacia el final de la temporada acaba en manos de Victoria Neuman. Con su poder político en alza, es muy posible que la futura vicepresidenta use esto como amenaza más que como arma real, ya que ella misma caería presa de sus efectos. Pero su mera influencia puede ser suficiente para liarla parda en la nueva temporada

Estreno inminente

Todo esto es un repaso a las tramas principales, pero se quedan por supuesto muchas dudas y pequeños cabos sueltos que se pueden volver en los nuevos episodios, ¿despertará Soldier Boy de su letargo? ¿Qué hará Vought ahora que Edgar está fuera? ¿Se pasará Ryan definitivamente al lado oscuro?

Todas estas respuestas y más puede que las encontremos o puede que no en la próxima temporada que se estrena el 13 de junio en Prime, porque además de esta su showrunner ha confirmado una quinta temporada que, salvo que cambien los planes a última hora, parece que será la última.

