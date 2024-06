Malas noticias para los fans de 'Fallout'. La temporada 2 de la aclamada serie de ciencia ficción en Amazon Prime Video todavía tardará mucho en estrenarse

En Amazon tardaron apenas unos días en anunciar la renovación de 'Fallout' por una temporada 2. De hecho, ya antes de su estreno se filtró que Prime Video parecía tener planeado que el rodaje de los nuevos episodios fuese inminente y hasta estaba previsto que su coste total fuese de 153 millones de dólares. Pues bien, lo cierto es que todavía hay mucho por tener listo antes de que eso suceda.

Los showrunners Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner han concedido una entrevista a The Hollywood Reporter en la que abordan varios temas sobre la temporada 2 como cuando el primero señala que "hubo muchas cosas que no pudimos incluir en la serie y que queríamos desesperadamente, como ideas brillantes para personajes, criaturas o decorados. Siempre vamos a aportar cosas nuevas de la mitología de Fallout a medida que avancemos con la serie".

"Vamos tan rápido como podemos"

Sin embargo, lo que ahora nos interesa realmente es cuando les preguntan por una posible fecha de estreno para la temporada 2. A priori, el trabajo en los nuevos episodios parecía muy adelantado, pero lo cierto es que queda mucho trabajo por delante antes de que las cámaras puedan empezar a grabar. Esto comenta Wagner al respecto:

Internet tiene la interesante costumbre de convertir en vinculantes las declaraciones no vinculantes, así que no me atrevo a dar una fecha que se sacará de contexto y se publicará en Reddit durante un año o así. Pero vamos tan rápido como podemos, y ya hemos hecho gran parte del trabajo pesado de la primera temporada. Tenemos decorados, recursos, efectos visuales, que ya están hechos. Estamos golpeando el suelo corriendo esta temporada. Vamos a pisar el acelerador para sacar la segunda temporada tan rápido como sea humanamente posible.

Sin embargo, lo cierto es que todavía se encuentran en una fase de desarrollo y escritura de los guiones, tal y como el propio Wagner desvela cuando habla sobre el cambio de localización del rodaje de Nueva York a California:

Creo que esto va a ser relativamente fácil porque tenemos mucho desierto aquí en California. Vamos a empezar a buscar localizaciones a las que podamos ir en coche desde la sala de guionistas.

Sin guiones listos y con diferentes localizaciones pendientes de quedar elegidas, todo apunta a que mínimo pasarán meses antes de empezar a grabarse los nuevos episodios. En principio el objetivo es que sea en septiembre de este año, pero ya veremos si no surgen complicaciones.

A eso luego hay que sumarle que es una serie muy exigente en lo referente al tiempo que requiere para que todo esté listo. Tomemos como referencia que la primera empezó a grabarse en julio de 2022 y no se estrenó hasta abril de 2024. De no haber retrasos y en el caso de mantenerse los mismos tiempos, eso nos llevaría hasta junio de 2026.

