Hay gente dándose cuenta ahora de que 'The Boys' se ríe del fascismo. La temporada 4 está sufriendo review-bombing por ello

La recién estrenada temporada 4 de 'The Boys' llegó la semana pasada y ha tenido un recibimiento dispar, con una ola de reacciones negativas inusitada en la superheroica serie de Amazon Prime Video por parte de la audiencia. De hecho es, de lejos, la que peor puntuación tiene en agregadores como RottenTomatoes (apenas un 50% en lo que escribo estas líneas).

Una bajada en la valoración que escapa algo de la tendencia natural (normalmente las caídas no son tan pronunciadas, ni tan desviadas de la crítica) y, como siempre, hay algunas críticas completamente legítimas que se le puede hacer a 'The Boys' en cuanto a su guion, su ejecución y el gusto por priorizar la forma (y el mal gusto a veces) por encima del fondo.

Pero navegando vemos que algunos de los argumentos correspondientes a las puntuaciones negativas parece reflejar un debate que se ha estado dando estos días en las redes sociales, con un sector del público de la serie sorprendida de que la misma se había vuelto política y que, de hecho, no tiene muy buenos ojos hacia la gente de derechas.

Make The Boys Great Again

«El Hollywood Woke ha arruinado otra serie que tenía potencial», se puede leer entre las críticas. «Tontería abismal creada por una panda de frikis izquierdosos», clama otro espectador. Soflamas con las que, la verdad, cabe preguntarse: ¿qué serie estaban viendo hasta ahora?

Y es que más allá de la mirada violenta, bruta, llena de sangre y gore a los superhéroes, desde el minuto uno 'The Boys' tiene en su médula espinal temática el poder y la inmunidad de los que lo ejercen en forma de sátira. Han tirado dardos continuos al corporativismo, liberalismo, fanatismo religioso y, también por la era en la que estamos, al trumpismo.

Por eso el que de repente ver comentarios en redes de este tipo hace preguntarse si en algún momento han prestado atención a 'The Boys'. En palabras de Eric Kripke, desarrollador y productor jefe de la serie:

«Simplemente hago un aspaviento en plan "Mira, no sé qué más hacer." La serie es muchas cosas. Sutil no es una de ellas. Si tú, por ejemplo, piensas que Patriota es un héroe, no sé qué más decirte. No sé qué contarte. Pero, por otro lado, si la gente ve esta serie como un mero entretenimiento escapista, como otra cosa de superhéroes cualquiera entonces... supongo que gracias por verlo, ¿entre interrogantes?»

Tal como dice Kripke y básicamente cualquiera que haya leído un solo cómic de Garth Ennis, la sutileza no es precisamente lo de esta serie. Es verdad que cada temporada han ido escalando y ahora, directamente, tenemos campaña electoral y, además, parodias de qAnon y comentaristas políticos. Pero repito, no es nada que nos deba extrañar a estas alturas de partido.

Hay además, en este sentido (y también a propósito de las palabras de Kripke), un poco de factor nostalgia arraigado entre los fans devotos, no solo de esta serie sino de otras sagas y franquicias. Un "tú antes molabas y ahora no" que, en realidad, hace referencia a un visionado más naïf y escapista de las cosas, sin ser (o sin querer ser) conscientes de lo que se está contando a un nivel meramente hipodérmico.

Un visionado "escapista" que no es precisamente lo que pide 'The Boys', sobre todo teniendo en cuenta que es una serie que rebosa sátira. Y, sobre todo, es cada vez más difícil de hacer porque una vez que se capta el mensaje no se puede ignorar.

