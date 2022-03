'The Boys: Diabolical': un aperitivo brutal pero irregular para abrir boca antes de la temporada 3 de la serie de Amazon

Amazon tiene en 'The Boys' una de sus principales gallinas de los huevos de oro. La adaptación del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson es una de sus series más populares y va camino de ser todo un imperio. La plataforma de streaming ya había confirmado la puesta en marcha de dos spin-offs y este viernes 4 de marzo es la fecha elegida para ver el primero de ellos.

Bajo el título de 'The Boys: Diabolical', lo que tenemos realmente aquí es una antología de ocho cortometrajes animados en la que se ha dado bastante libertad a sus creadores a la hora de explorar este universo. El resultado, como suele suceder siempre en casos así, es algo irregular, pero sí que funciona bien como brutal y sangriento aperitivo de cara a la tercera temporada de 'The Boys'.

Una apuesta decidida por la variedad

Una palabra clave para entender qué podéis esperar de 'The Boys: Diabolical' es variedad, y en todos los sentidos. Tanto en lo referente a la animación, donde cada cortometraje tiene su propia voz. Eso no quiere decir que sea con un estilo novedoso, ya que los hay con referentes muy claros -desde los 'Looney Tunes' hasta 'Rick y Morty'-, uno incluso acercándose a los diseños originales del cómic que inspira la serie.

Esa variedad también aplica al hecho de que algunas historias tienen una conexión más fuerte con 'The Boys', contando incluso con un cortometraje que funciona a modo de historia de orígenes para Patriota, mientras que en otros la cosa no va mucho más allá de la anécdota o de la presencia del Compuesto V.

En lo referente al enfoque sí que se tiende a lo cómico y excesivo, pero también hay espacio para propuestas de corte más dramático -uno de ellos explora el mal momento sentimental por el que pasa una pareja de superhéroes-, en especial el séptimo episodio, el cual sorprende saber que está escrito por Andy Samberg, de quien uno esperaría una propuesta mucho más divertida.

Luces y sombras

De todo esto deriva el hecho de que en 'The Boys: Diabolical' seguro que encontráis algo que sea de vuestro gusto. Bueno, siempre y cuando seáis seguidores de 'The Boys' de antemano, porque si no conectasteis con ella, algo me dice que ni siquiera deberíais intentar ver la obra que ahora nos ocupa. Bueno, quizá si sois muy fans de alguna de las personas implicadas.

También resulta importante destacar que 'The Boys: Diabolical' es un complemento. Si estáis buscando aquí grandes avances en la historia, saldréis muy decepcionados. Aquí se tiende más a la anécdota, a explorar otros aspectos de este mundo de superhéroes que, por regla general, acabarían siendo más una distracción que otra cosa de forma parte de la narrativa principal de la serie.

Sí, hay algunos detalles aquí y allá que no está de más saber, pero lo que prima aquí es jugar con este universo. Y hacerlo en formato comprimido, ya que todos los cortometrajes rondan los 12 minutos de duración, por lo que aquellos que peor funcionan no tienen tiempo para hacerse pesados, mientras que los que más se acercan a dar la diana tampoco tienen espacio para alargarse sin motivo.

En resumidas cuentas

'The Boys: Diabolical' es un satisfactorio complemento para el universo de la serie de Amazon. La breve duración de cada historia y la apuesta por la variedad a todos los niveles resulta esencial para pasar un buen rato con su visionado, incluso con aquellos episodios que no terminan de estar muy inspirados en lo que proponen.