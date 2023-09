'Gen V' es la brutal dosis de sangre nueva que necesitaba 'The Boys' antes de su temporada 4: Amazon Prime Video acierta con este notable spin-off

De entre la multitud de series que Amazon ha ido estrenando en Prime Video a lo largo de los años, creo que nadie pone en duda que 'The Boys' es uno de sus mayores éxitos. Con tres temporadas ya estrenadas y una cuarta ya rodada, su universo se amplía con el lanzamiento de 'Gen V', su primer spin-off en imagen real -pues no nos olvidemos de que previamente ya pudimos ver la antología animada 'The Boys: Diabolical'-.

Será este viernes 29 de septiembre cuando Amazon estrene los tres primeros episodios de 'Gen V', siguiendo así el mismo modelo que implantó en 'The Boys' a partir de su segunda entrega. Yo ha tenido la oportunidad de verlos y he quedado bastante satisfecho con ellos, ya que es la sangre nueva que necesitaba ese universo tras el estancamiento que sufrió durante su tercera temporada.

Encontrando su espacio

Uno de los grandes atractivos de 'Gen V' para los fans de 'The Boys' es que su historia transcurre de forma paralela a la de esa temporada 4 que seguramente no podremos ver hasta 2024, pero ya os aviso de que, al menos por ahora, la serie capitaneada por Michele Fazekas y Tara Butters no va a daros grandes detalles de lo que os espera por delante. Sí hay conexiones evidentes y varios cameos, algunos anunciados pero otros no, pero aquí sus responsables se han centrado en darle una entidad propia dentro de este universo.

Es evidente para cualquier seguidor de 'The Boys' que el sistema de esa sociedad está completamente corrompido, pero hasta ahora todo había estado orientado a la oposición entre sus personajes. Sí que hubo algunos cambios de bando, pero en general todo es blanco o negro pese a que algunos se agarren a ese imposible de una posible redención de Patriota. Aquí ese fomenta el misterio alrededor de lo que está sucediendo realmente en esa universidad de superhéroes, tejiendo la trama alrededor de ello, pero sin olvidarse nunca de la importancia de que sus personajes tengan gancho para que 'Gen V' funcione más allá de que queramos saber cuál es su evolución argumental.

Ahí es cierto que el peso está repartido entre varios personajes, pero también que quien destaca por encima del resto es Marie, una recién llegada a Godolkin que sufrió una trágica experiencia cuando sus poderes hicieron acto de presencia y que pronto verá cómo su sueño de convertirse en una superheroína da un giro inesperado. Jaz Sinclair, vista en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', juega bien con las contradicciones del personaje y su función como principal referente dramático es un acierto.

Eso sí, como apuntaba antes, hay otros personajes con importancia en la historia, a través de los cuales se va ampliando en las ramificaciones del misterio, pero no se les utiliza únicamente para ello. También es incide en la rivalidad por destacar dentro del Top 10 que elabora la propia universidad o por el simple hecho de que las motivaciones de todos ellos no van en la misma dirección. De esa forma, 'Gen V' ofrece un retrato variado y atractivo que en ningún caso deja la sensación de ser un complemente prescindible del universo 'The Boys'.

A eso le añadimos un estilo muy en la línea de 'The Boys', lo que quiere decir que encontraréis generosas dosis de sangre y violencia, ese característico toque gamberro a la hora de usar el humor y su osadía a la hora de mostrarlo visualmente en lugar de jugar con el poder de la sugerencia. Aquí lo sutil no tiene cabida, y un buen ejemplo de ello lo tenemos en la escena en la se hace realidad la fantasía sexual de un personaje.

Ahí puede que alguna piense que para ver algo así ya le vale con esperar hasta la temporada 4 de la serie madre y que no quiere un sucedáneo, pero es que Eric Kripke también ha participado activamente en 'Gen V', por lo que así conseguimos lo mejor de dos mundos. Con eso quiero decir que tenemos lo que nos conquistó de 'The Boys' pero también hay nuevo y fresco sin ser esclavo de unas dinámicas entre los personajes que necesitan una verdadera revolución y no que simplemente lo parezca.

Por mi parte voy a seguir viendo encantado 'Gen V' y ahora mismo me atrevería a decir que es mejor que la temporada 3 de 'The Boys'. Claro está, solamente he visto tres episodios por ahora y puede que acabe desfalleciendo o repitiéndose demasiado, pero esto es lo que realmente necesitaba para volver a recuperar todo mi interés en esta franquicia de Amazon.

