'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' se despide con un polémico final que confirma que la serie de Netflix ha ido de más a menos

Cuando Netflix estrenó 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' allá por octubre de 2008 nos encontramos con una pequeña sorpresa, un pasatiempo con tintes satánicos muy diferente de la adaptación del mismo personaje de cómic que ya había servido como base para una mítica sitcom de los años 90. Lo tenía todo a su favor para convertirse en uno de los emblemas de la plataforma pero nunca llegó a conseguirlo.

Con el paso de las temporadas, 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' empezó a girar demasiado sobre los mismos temas, desaprovechando sus ideas más jugosas en unos episodios que a menudo acaban resultando demasiado largos. Confieso que estuve a punto de abandonar la serie en la tercera temporada, pero la noticia de que la cuarta iba a ser la última me hizo seguir adelante para encontrarme con un polémico final que confirma que 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' ha ido de más a menos a lo largo de su andadura en Netflix.

A partir de aquí encontraréis algunos spoilers de la última temporada en general y del episodio final en particular.

En tierra de nadie

La llegada de los horrores arcanos ha llevado a que la cuarta temporada tenga más acción que las anteriores, en parte por la tendencia a ir despachando a uno en cada episodio. Esto ha derivado en cierta sensación de repetición a lo largo de esta cuarta temporada que ha restado empaque a esas amenazas. Al final, uno tenía claro que Sabrina y sus aliados no iban a sucumbir ni al primero, ni al segundo, ni... bueno, ya se entiende. Y el problema añadido es que como cápsula de entretenimiento semanal tampoco estaban especialmente inspirados.

Eso ha llevado a que la fase inicial de esta cuarta temporada hay resultado bastante pesada, siendo necesario un capítulo en el que literalmente se hace un parón de lo que está sucediendo hasta entonces para recuperar las buenas vibraciones. A partir de ahí, no voy a decir que llegue una clara remontada, pero sí que empieza a notarse que hay más en juego para los personajes, lo que redunda en que uno siga con mayor interés el devenir de los acontecimientos.

El problema es que incluso sus ideas más llamativas, como el coqueteo meta de conectar la serie con 'Sabrina, cosas de brujas', funcionan mejor sobre el papel que en imágenes. Esto ya venía sucediendo desde el principio con la forma de abordar la existencia de dos Sabrinas, pero es una pena que en lo que debería ser la gran conclusión de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', lo que realmente nos encontremos es algo que no se atreve ir con todo.

Más sombras que luces

A su favor, se agradece que las tramas románticas hayan perdido peso en lo referente a la protagonista, quizá porque simplemente no había tiempo para encajar todo. Y es que es cierto que por un lado los guiones van a medio gas, pero por otro todo resulta un poco precipitado por la necesidad de atar todos los cabos posibles. El principal beneficiado de todo este guirigay es el personaje de Ambrose, que en esta cuarta temporada adquiere una mayor importancia en la trama.

Por lo demás, Kiernan Shipka sigue siendo el principal pegamento de una serie que seguramente se hubiese venido abajo hace bastante tiempo de no contar con ella. No es que la serie aproveche a fondo todo lo que aporta esta joven actriz -que aquí hasta se atreve a cantar un mítico tema musical-, por lo que estoy deseando verla en otros proyectos, pues su historia aquí ha quedado completamente cerrada.

El problema es que la serie ha optado por un desenlace bastante polémico para buscar lo que ellos parecen entender como un final feliz a través de de romantización del suicidio que se ha cargado por completo el aspecto más emotivo de lo que sucede. A algunos les ha escandalizado que se haya optado por algo así. Yo no llego a tanto, pero ese detalle sí que es una mancha importante en lo que podría haber sido una conclusión bastante digna.

En resumidas cuentas

No ha sido ni mucho menos una despedida a la altura del nivel de la serie en sus inicios, pero me alegra que 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' haya llegado a su final. Es cierto que podrían haberlo estirado más y que esta última tanda de capítulos resulta algo acelerada, pero es que la propia apuesta de la serie ha limitado en todo momento sus posibilidades, por lo que me parece acertada la decisión de Netflix de dejarlo estar pero dándole al menos cierre.