Cuchillas de afeitar en el buzón: cómo el director de 'Ghost in the Shell' enfureció tanto a los fans de Rumiko Takahashi que temió por su vida

Mamoru Oshii se encuentra por derecho propio entre los mejores directores de la historia del anime. Nos ha dejado auténticas joyas, como 'Ghost in the Shell' o 'Angel's Egg', sentando cátedra con sus profundas reflexiones filosóficas e influyendo a numerosos creadores de todo el mundo entre los que se cuentan James Cameron o las hermanas Wachoswki.

Eso sí, incluso los genios aclamados tienen sus detractores. Y cuando Oshii quiso adaptaba un clásico de Rumiko Takahashi, le llovieron palos por partes de los fans.

Esa no es mi Lum

Oshii comenzó a trabajar como artista de storyboard en 1977, metiendo la cabeza en la industria de anime. Pronto empezó a dirigir episodios sueltos de diferentes animes, con su gran oportunidad llegando por fin en la serie original de 'Urusei Yatsura', donde también fue guionista y director principal de más de cien episodios.

En 1983 Oshii estrenaría su primera película como director, 'Urusei Yatsura: Only You', y al año siguiente llegó otra más, 'Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer'. Las películas de anime suelen tratar historias originales que nada tienen que ver con la serie, pero con esta última los fans de Lum sintieron que Oshii se tomaba demasiadas libertades con la obra de Rumiko Takahashi.

En lugar de apostar por el escenario habitual, Oshii se alejo de la comedia romántica de instituto con una historia que llevaba a Ataru y Lum a un viaje introspectivo. Entre saltos de realidades, futuros post-apocalípticos, sueños y pesadillas, y un ensayo filosófico sobre la naturaleza de los deseos y la realidad. Nada que ver con el tono normal de 'Urusei Yatsura', y eso enfureció a sus fans.

Como respuesta, Oshii empezó a recibir amenazas por correo, algunas incluso acompañadas de cuchillas de afeitar, sugiriendo poco sutilmente que se suicidase. en lugar de seguir arruinando a Lum. Porque si ya la serie de anime de 'Urusei Yatsura' había desencantado a algunos fans, la película terminó siendo la gota que colmaba el vaso (y las amenazas de muerte son una respuesta completamente cabal por parte del fandom, claro).

El paso del tiempo ha terminado dando la razón a Oshii, con 'Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer' revalorizándose con una pieza completamente única. Y, desde luego, fue uno de los principales adoquines en el camino del director para marcar su estilo narrativo y llevarle hasta 'Patlabor' y 'Ghost in the Shell'. Él estaba seguro de lo que hacía, y no se dejó achantar por muchas cuchillas que llegasen.

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