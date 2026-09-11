Para el "algoritmo" de 'Silo' querían usar la voz más icónica de la ciencia ficción. Hubiera distraído demasiado

Una semana después del final de la temporada 3 tenemos muchas cartas mostradas en el universo distópico de 'Silo'. Y entre las respuestas que recibimos con bastante satisfacción se encuentra en qué es exactamente el "Algoritmo", tal como lo conocen en Silo 18. Esa misteriosa voz a la que conviene no cabrear y que pudo sonar a una de las voces más icónicas de la ciencia ficción. Por cierto, spoilers leves a partir de aquí.

Durante el tramo final de la temporada, se sembró la cuestión de que detrás de la voz dichosa no hubiera una máquina, sino una persona... o varias. Ya que la voz es la de uno del que esté en ese momento al mando de la sala de operaciones en el Silo 1. Filtrada, eso sí, con IA para que suene más mecánica. A la hora de diseñar esa voz, se pensó nada menos que en usar la de HAL 9000.

SILO 9000

Así lo desveló el creador de la serie Graham Yost hablando para Deadline. El guionista y showrunner comenta cómo su intención fue usar la voz de Douglas Rain en la icónica '2001: Una odisea en el espacio'.

Sin embargo, llegó a la conclusión de que no solo iba a ser complicado, sino que distraería demasiado:

«Mi primera idea era una locura. Quería conseguir los derechos para usar la voz de Douglas Rain (la de HAL en 2001. Una odisea en el espacio) y eso iba a ser tan complejo y difícil y su patrimonio y todo eso. Entonces me di cuenta de que sería demasiado bonito. La gente diría "Oh, ¡es Hal!" y la idea era que para los Fundadores fuera una suerte de broma, pero distraería.»

Esa no era la única opción que barajaron desde la producción. Otro candidato era Colin Hanks, con quien Yost trabajó en 'Hermanos de sangre' y que accedió de inmediato. Sin embargo, el hecho de que Hanks interpretase a Per Stenson hubiera quitado el misterio, por lo que tiraron por otra dirección:

«(...) entonces pensamos que no, que si la gente escuchaba esa voz, lo sabrían. Así que hagamos un constructo de IA pero que las palabras se digan por quien quiera que este en la sala de operaciones de Silo 1.»

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