El director de 'Spider-Man: Brand New Day' convertirá en película una de las series de televisión más míticas de todos los tiempos

Destin Daniel Cretton podría haber básicamente lo que quisiera tras el extraordinario éxito de 'Spider-Man: Brand New Day', aunque sorprende que su decisión haya sido convertir en película ‘Hawaii Five-O’, una de las series de televisión más míticas de todos los tiempos.

Estrenada originalmente en 1968, la serie original de ‘Hawaii Five-O’ estuvo 12 temporadas en antena y contaba la historia de Steve McGarrett, interpretado por Jack Lord, y el grupo de élite que lidera a las órdenes del gobernador. Ya en 2010 tuvo una nueva versión que tuvo 10 temporadas antes de llegar a su final en 2020.

Ya hay también guionista

Ahora Deadline informa de que Paramount ha puesto en marcha su adaptación cinematográfica y ha confiado las riendas de la misma a Cretton, quien está desarrollando el proyecto con la idea de dirigirlo él mismo. Eso sí, la prioridad ahora es que Noah Oppenheim ('Jackie') se encargue de escribir un guion lo suficientemente bueno como para que el proyecto avance a buen ritmo.

Lo cierto es que ya a principios de siglo hubo un intento por parte de Dreamworks para hacer la película de ‘Hawaii Five-O’, pero una serie de problemas contractuales llevaron a que el proyecto no terminara de concretarse y que finalmente se apostase por una nueva versión televisiva.

Por el momento no se sabe nada sobre a quién le gustaría ver al frente del reparto a Paramount, por lo que no queda otra que tener un poco de paciencia.

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