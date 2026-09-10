'Prácticamente magia 2' está hecha exclusivamente para los fans de la original, pero por el camino ha perdido su hechizo

Cuando vi 'Prácticamente magia' en 1998 tenía catorce años. Fui al cine de mi pueblo, como todas las semanas, la vi y casi de manera inmediata no volví a pensar en ella hasta que anunciaron que tendría una secuela. De hecho, debo reconocer que me sorprendió que se hubiera convertido, a lo largo de los años, en una película de culto: lo entiendo con 'El diablo viste de Prada' o 'Ponte en mi lugar', pero más allá de la química entre Sandra Bullock y Nicole Kidman, esta no me dejó ningún tipo de poso. Me gustaría decir que 'Prácticamente magia 2' lo ha cambiado todo, pero lo cierto es que, en este sentido, me parece totalmente continuísta: no volveré a pensar en su existencia hasta la tercera parte.

Prácticamente nada

Por supuesto, si eres fan de 'Prácticamente magia', tómate esto desde el lado contrario: la película tiene todo lo que me hizo alzar los hombros con indiferencia la primera vez, pero es probable que los seguidores la vean de otra manera. Eso sí, tiene un acierto innegable que da en el clavo al cien por cien: la química entre Bullock y Kidman sigue ahí, el guion ayuda a que sus interacciones sean más chispeantes y, cada vez que comparten plano, la película sube enteros. Ellas, y solo ellas, llevan todo el peso de la secuela sobre sus hombros.

Por momentos, 'Prácticamente magia 2' parece el episodio piloto de una serie de la franquicia que nunca se hizo: la dirección es totalmente plana, los efectos visuales parecen salidos de la época de 'Embrujadas' (con la que comparte no pocos elementos comunes) y los nuevos personajes simplemente no son capaces de brillar. El guirigay resultante es un conjuro insípido que no añade nada nuevo con una trama alargada en exceso, añadiendo un epílogo terrible tras una lucha digna de producto televisivo de Marvel hecho a toda prisa, y que, desde luego, no justifica los 28 años de espera.

Aunque personalmente creo que la magia ha desaparecido por completo, si es que alguna vez la hubo, es también innegable que quien esté buscando una película que no tiene miedo a lo cursi, con diálogos empalagosos de los que hoy por hoy nadie se atrevería a escribir fuera de la parodia, está de enhorabuena. Toda la tesis de 'Prácticamente magia 2' es tan naíf como "hay que vivir la vida al máximo", para un público que realmente añora y adora este tipo de mensajes positivos y mascaditos que no quieren ser más que eso. Porque, eso sí, esta secuela tiene muy claro tanto sus pretensiones como su resultado final: es, sin duda, lo que aspira a ser. No todas las películas lo consiguen.

Magia potagia

Esta es una maraña de tonos y tramas entremezclados en una especie de suave confort millennial donde hay máquinas de hacer margaritas, hechizos, amistad entre hermanas y amores imposibles. Todo con un tono naíf, suavecito y sin grandes sorpresas, con la misma emoción (pero también seguridad) de un viaje en trenecito turístico. No vas a tener el corazón en un puño, pero es difícil que salgas del cine afirmando que esperabas otra cosa totalmente distinta: es como 'Prácticamente magia', pero otra vez. Un apacible entretenimiento ideal para, simplemente, dejarse llevar y no intentar encontrarle tres pies al gato.

Todos los personajes explican una y otra vez la película para el público más despistado, llegando a repetir en una decena de ocasiones lo que ocurre cuando una de ellas se enamora de un hombre. Por más que Maisie Williams, Joey King o Lee Pace pretendan defender este guion, es imposible: es soso, blandito, predecible y aburrido, y Susanne Bier, su directora, ni siquiera ha sabido captar el tono nostálgico y otoñal de la primera entrega, quedándose en una aventurilla sin nada de donde rascar, tan adorable para algunos como injustificable para otros (entre los que, no os lo voy a negar, me encuentro).

El gran problema de 'Prácticamente magia 2' es que podría ser cualquier cosa, con mil caminos que aprovechar y cabos sueltos de los que tirar, pero, en su lugar, decide conscientemente no ser nada. Un calco, un borrón, una predecible, cómoda e inconsecuente tarde tranquilita con las hermanas Owens. Una película destinada exclusivamente a los fans que no están dispuestos a tirarse a la aventura y quieren, simplemente, quedarse amorrados al recuerdo, aunque casi no le quede magia.

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