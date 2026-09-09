23 años después, una de las películas de acción más entretenidas del siglo XXI por fin tendrá secuela

Es casi inevitable que se hagan secuelas de las películas que han tenido suficiente éxito, pero hay casos en los que el proyecto se va aplazando hasta el punto de que los fans de la cinta original pierden toda esperanza en que acabe haciéndose. Uno de los ejemplos más destacados de ese grupo era el de 'The Italian Job', la cual parece que 23 años después al fin tendrá secuela.

Paramount ha reactivado el proyecto comenzando negociaciones con Paul Feig para ocuparse del trabajo de puesta en escena. Eso sí, ni una palabra se ha dicho sobre cuál será su reparto, por lo que habrá que esperar para saber si algún actor de la película de 2003 reaparecerá aquí. Sería un tanto incomprensible que no haya al menos algún tipo de cameo, pero es que traer de vuelta a Mark Wahlberg, Charlize Theron o Jason Statham seguro que no sale nada barato...

Muchas incógnitas aún

Recordemos que la película dirigida por F. Gary Gray ya era el remake de una producción inglesa de 1969 encabezada por Michael Caine, pero lo que quiere Paramount ahora es seguir explorando la versión americana que hace 23 años logró una recaudación mundial de 176 millones de dólares frente a un presupuesto de 60 millones.

Por mi parte, reconozco que estuve esperando con ganas una secuela de 'The Italian Job' durante bastantes años, ya que la primera entrega me parece una de las películas de acción más entretenidas de lo que llevamos de siglo XXI. Tanto es así que ya la habré visto 6 o 7 veces, y siempre me lo paso en grande con ella. Sin embargo, una secuela a estas alturas me produce sentimientos encontrados.

Por un lado, el posible fichaje de Feig solamente me encaja si se apuesta por potenciar de forma mucho más clara el componente cómico, pues es ahí donde brilla más. Si la idea es hacer una película de acción más al uso, no creo que sea para nada la mejor opción para 'The Italian Job 2'.

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