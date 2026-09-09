El protagonista de 'Dexter: Resurrection' se pone gafas y se enfrenta a la crisis de la mediana edad en la temporada 2, que ya tiene tráiler y fecha de estreno

Incluso los asesinos en serie cumplen años, y Dexter Morgan ha descubierto que el paso del tiempo también puede convertirse en su peor enemigo. 'Dexter: Resurrection' regresará con una segunda temporada que promete enfrentar al protagonista interpretado por Michael C. Hall a una amenaza bastante más común de lo que parece: la crisis de mediana edad.

El primer avance de los nuevos episodios juega precisamente con esta idea y nos muestra a un Dexter que se somete a un chequeo médico para ponerse gafas, una escena aparentemente inocente que adquiere otro significado cuando se conoce la sinopsis de la temporada. La serie volverá el 31 de octubre y lo hará enfrentando a Dexter y a su hijo Harrison con nuevos asesinos.

Otros problemas a los que enfrentarse

La segunda temporada sitúa a Dexter Morgan atrapado entre dos asesinos muy diferentes. Por un lado está uno de los criminales más conocidos de la historia de Nueva York, con décadas de asesinatos a sus espaldas. Y, por otro, un joven asesino que está aterrorizando la ciudad de una forma nunca vista hasta ahora. Dexter tendrá que enfrentarse a ambos mientras intenta mantener bajo control su propia vida.

El primero de ellos será el Destripador de Nueva York (Brian Cox). El personaje ya se había mencionado durante la primera temporada de 'Dexter: Resurrection', pero nunca llegó a aparecer en pantalla. Ahora tendrá un papel en la historia y se convertirá en uno de los grandes enemigos de Dexter.

Por otro lado, también veremos a otros rostros conocidos del mundo de los asesinos en serie. Y Dan Stevens y Gabriel Luna se incorporarán a la segunda temporada para interpretar a nuevos criminales, aunque todavía no se ha confirmado cuál de ellos será ese misterioso asesino que está sembrando el caos en Nueva York. De esta manera, la serie vuelve a enfrentar a Dexter con personas que podrían ser tan peligrosas como él.

Pero la mayor amenaza para Dexter no va a ser ninguno de sus rivales. La sinopsis oficial de los nuevos episodios apunta directamente a una crisis de la mediana edad, mientras que Harrison continúa con su propia búsqueda de la justicia. Padre e hijo tendrán que enfrentarse a sus respectivos demonios y a una relación cada vez más complicada, en una temporada que promete explorar qué ocurre cuando Dexter ya no puede enfrentarse a sus problemas como lo hacía antes.

La segunda temporada se estrenará el 31 de octubre en SkyShowtime y contará de nuevo con Uma Thurman, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington, James Remar y Krysten Ritter, además de sumar las incorporaciones de Bokeem Woodbine y Nona Parker Johnson. Clyde Phillips seguirá al frente de la serie como showrunner y productor ejecutivo, con Michael C. Hall también entre los productores.

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