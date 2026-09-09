Acaba de llegar a Netflix una de las mejores y más entretenidas películas de acción del año pasado, con violencia y humor a partes iguales

El cine cómico se mueve en una extraña paradoja donde tiene que mostrarse muy espectacular y con mucha acción, al menos para poder contar con un presupuesto realista. Esto ha hecho perder el arte híbrido de la comedia de acción, con estrellas fuera de su elemento y muchas risas en torno a la situación desmadrada. Un estilo del que bebe ‘Novocaine’.

Un sentimental sin sentimientos

Jack Quaid protagoniza este actioner cómico de Dan Berk y Robert Olsen que tuvo un impacto reducido a pesar de tirar de una estupenda idea original para una película de medio presupuesto. Bruta, divertida y con mucho cariño por su personaje central, la película ahora se puede ver en streaming a través de Netflix.

Nathan Caine tiene de nacimiento una particularidad médica donde sus receptores del dolor están anestesiados, por lo que no puede sentirlo por mucho daño que se haga. Esto le ha llevado a vivir su vida siempre entre algodones, sin riesgos, aunque tomará una decisión valiente cuando un grupo atraca el banco donde trabaja y secuestra a la chica que le gusta.

‘Novocaine’ se vale bastante bien de las aptitudes cómicas de su estrella, así como de estar familiarizado con el género de acción a través de pelotazos como ‘The Boys’. Series en las que no estaba habitualmente en el centro de la acción, pero cuando lo estaba a menudo era reaccionando a algo grotesco o disparatado.

Esto se aprovecha bien en una película de acción ultraviolenta donde, paradójicamente, no tiene que reaccionar mucho aunque sí dar con salidas para el humor que aligeren el despliegue gore. Funciona en alta medida, también porque el personaje está bien delimitado y hasta tratado con cariño dentro de su sencillez.

No necesita ser una maravilla para convencer. ‘Novocaine’ explora todas las vías entretenidas para su premisa loca, aprovecha el compromiso de Quaid con los tonos de la película y da para un rato estupendo que sería redondo tendiendo más a la hora y media que a las dos horas. La clase de película que no nos vendría mal recibir de cuando en cuando.

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