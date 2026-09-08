El Anillo de Poder de 'Linternas' es un poquito sexista, o eso cree la guionista de la serie de HBO: "Ella tendría que haber sido elegida"

Una de las mejores sorpresas para el género superheroico de este año ha tenido que ser 'Linternas'. Esta serie de ciencia ficción con regustillo a thriller de detectives nos ha presentado a Hal Jordan y Jon Stewart, el actual Linterna Verde y el candidato a reemplazarle, mientras ambos investigan un tiroteo masivo.

Según ha avanzado más la serie de HBO hemos tenido un vistazo en profundidad a la infancia de Jon y su preparación para convertirse en Linterna Verde. Pero lo cierto es que no es el único miembro de la familia que podría haber heredado el título.

Más de un candidato en casa

El tercer episodio de 'Linternas' ahonda en el pasado de Jon, y de paso se desvela que antes de decidirse por Hal Jordan como portador el Anillo de Poder se planteó elegir a John Stewart Sr. Finalmente el padre de John fue rechazado, ya que el anillo podía sentir su miedo, pero según una de las guionistas de la serie, su madre habría sido una candidata ideal.

"Si el anillo no fuera sexista, hubiera elegido a Bernadette, porque realmente ella es la persona sin menos miedo del mundo", dijo Vanessa Baden Kelly a Collider.

Bernadette, a quien interpreta Jasmine Cephas Jones en la serie, es retratada desde el primer momento con una persona con los nervios de acero que no se achanta ni siquiera cuando un alienígena le revela su verdadera identidad. Es el principal motor impulsor para la formación de Jon como futuro Linterna Verde, criándole sin miedo para lograr este destino. Parece que mucho del temperamento de Jon viene de su madre, pero resulta que quizás el anillo era un poquito sexista y nunca se planteó elegir a Bernadette.

Aunque realidad Baden Kelly mantiene que no es que Bernadette no tenga miedo, sino que tiene la voluntad necesaria para sobreponerse a él, algo que demuestra de sobra a lo largo del tercer capítulo de 'Linternas'. No solo en sus interacciones con la representante de los Guardianes, también a lo largo de la crianza de su hijo, incluso cuando este la apunta con un arma. Y, ya de paso, causa una cierta impresión en los Guardianes, que deciden considerar a Jon como futuro candidato.

"Personalmente para mi, como guionista, y creo que la gran mayoría en la sala de guionistas piensan igual que yo, es que esta idea de la voluntad y de sobreponerte al miedo es muy diferente, dependiendo de dónde estés. Te puede aterrorizar andar por tu barrio cada día, y aún así lo haces. Y entonces llega alguien y no tiene ningún miedo, porque no saben cómo es tu barrio en realidad", continuó la guionista. "Para los Linternas Verdes, no es que no puedan tener miedo, es que tienen la habilidad para superarlo. Pero es un tema de traumas, si no has visto a alguien ser atracado en la misma esquina todas las semanas, es difícil superar el miedo a esa zona porque tienes una perspectiva diferente".

En Espinof | El guionista de 'Linternas' explica por qué John Stewart es tan diferente a Hal Jordan: "Está devastado porque no tuvo esa oportunidad"

En Espinof | El detalle de 'Linternas' que hace referencia a un villano de Batman. Y no es el único guiño al universo del superhéroe de Gotham



