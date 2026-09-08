El creador de 'Los Serrano' reconoce que el final fue un desastre, aunque lo defiende. "Hoy no tomaría esa decisión, pero a mí me hace gracia"

Nos hemos reído muchísimo del final de 'Los Serrano', pero han pasado 18 años y seguimos hablando de él y recordando exactamente cómo era. ¿Ridículo? Bastante. ¿De alguna manera, mítico? También. Puede que no te acuerdes del final de 'Farmacia de guardia' o '7 vidas', pero el despertar de Antonio Resines es inolvidable y parte de nuestra cultura pop. Eso sí, su creador, Daniel Écija, no se puede decir que quedara precisamente contento.

Vaya sueñecito

En una entrevista con Jorge Neila, Écija ha tirado balones fuera con ese final: "Yo andaba en esa temporada bastante alejado de la serie. Yo no la vi, la vi años después". En aquel momento, según afirma, se estaba separando y había delegado el poder de 'Los Serrano' en su octava temporada. Y no, el final no estuvo a la altura, como descubrió tarde.

Tuve que tomar una decisión, que como es evidente no fue reflexionada durante demasiado tiempo. Se gesta una mañana, yo veo a una de mis hijas jugando a fútbol y estuvo toda la noche dándole vueltas, llevábamos todo el fin de semana pensando y tuve la "genial" idea de que fuera un sueño. Empieza a parecer que no era tal desastre de idea (que lo fue) y acabó siendo un sueño.

Al menos, Écija no está exento de autocrítica: "Fue anacrónica, realmente extrañaba que tuvieran bigote los chiquillos y tal, pero ahora lo ves y a mí me hace gracia, como una serie que circulaba por la comedia no me parece grave. Era tan dramático el final... Hoy no tomaría esa decisión, pero una vez tomada me enfrento a todas estas críticas". Honestamente, la polémica se ha hecho mayor de edad a estas alturas, yo creo que podemos pasar página. ¡Cosas peores hemos visto a estas alturas mucho peores que el final de 'Los Serrano'!

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