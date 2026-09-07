Últimos días para ver en Netflix este clásico de Harrison Ford. Da igual cuántas veces la haya visto, sigue siendo perfecta

Estrenada en 1993 y protagonizada por Harrison Ford y Tommy Lee Jones, 'El fugitivo' convirtió una premisa aparentemente sencilla -un hombre acusado injustamente que debe escapar mientras intenta demostrar su inocencia- en una persecución vertiginosa que sigue funcionando a la perfección.

La película de Andrew Davis mezcla de acción, misterio y drama judicial, tiene a dos protagonistas en estado de gracia, y fue uno de los mejores thrillers de su época. Más de tres décadas después, ha envejecido increíblemente bien.

Harrison Ford, toda una vida corriendo

Harrison Ford interpreta al doctor Richard Kimble, un reputado cirujano que es condenado por el asesinato de su esposa, un crimen que dice que no ha cometido. Acaba siendo trasladado a prisión, pero un accidente durante el transporte de los presos le brinda la oportunidad de escapar. Y es así como comienza una carrera contrarreloj.

Pero Kimble no solo tiene que esconderse de la policía. También debe encontrar al verdadero responsable del asesinato mientras intenta reconstruir lo que pasó esa noche. Y ahí comienza una persecución que hace de prácticamente cada escenario de la película una nueva pieza del rompecabezas.

Por otro lado, al frente de la investigación está el agente Samuel Gerard (Tommy Lee Jones). Su objetivo es capturar a Kimble, pero el personaje está muy lejos de ser el típico policía que persigue al protagonista sin más. Gerard es inteligente, metódico y muy persistente, y la película entiende que es mucho más interesante enfrentar a dos personajes brillantes que limitarse a tener un héroe y un villano.

Esa es una de las grandes razones por las que 'El fugitivo' sigue funcionando tan bien por muchos años que pasen. Porque la película no depende solamente de sus escenas de acción, sino que también convierte la dinámica entre perseguido y perseguidor en una especie de juego. Todo ello con un ritmo que no decae y que convierte sus más de dos horas de metraje en un suspiro. Incluso aunque la hayas visto muchas veces.

Por eso, si aún quieres una excusa para volver a verla, mejor no lo dejes, porque 'El fugitivo' desaparecerá del catálogo de Netflix el próximo 12 de septiembre.

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