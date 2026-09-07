Rob Reiner recibe un Emmy póstumo por su papel en 'The Bear'. Un reconocimiento muy merecido para una carrera inigualable 

El nombre de Rob Reiner ha vuelto a ocupar un lugar de honor en los Premios Emmy, aunque esta vez de una manera especialmente emotiva. El legendario director y actor ha ganado un Emmy póstumo por su interpretación en la cuarta temporada de ‘The Bear’, nueve meses después de su muerte.

Reiner se ha impuesto en la categoría de mejor actor invitado en una serie de comedia por su papel como Albert, un consultor que ayuda a Ebraheim a entender mejor el mundo de los negocios y la expansión de los restaurantes. El reconocimiento llega después de una carrera de varias décadas en la que Reiner dejó una huella enorme tanto delante como detrás de las cámaras, desde ‘All in the Family’ hasta películas tan queridas como ‘Cuando Harry encontró a Sally’ o ‘La princesa prometida’.

Un último homenaje

Reiner se llevó el premio durante la segunda noche de los Creative Arts Emmys, donde competía contra Michael J. Fox y Brett Goldstein por ‘En terapia’, Hamish Linklater por ‘La maldición de Widow's Bay’, Christopher McDonald por ‘Hacks’ y Connor Storrie por ‘Saturday Night Live’. La victoria provocó uno de los momentos más emotivos de la noche, con el público del Peacock Theater dedicándole una larga ovación.

En la serie de FX, Reiner interpretó a Albert Schnurr, un consultor empresarial que aparece vinculado a la evolución del restaurante. Su personaje comparte escenas con Ebraheim, interpretado por Edwin Lee Gibson, y le ayuda a familiarizarse con cuestiones relacionadas con la franquicia y el crecimiento del negocio. La cuarta temporada de la serie fue además la última aparición televisiva de Reiner reconocida por los Emmy.

El premio tiene además un significado especial dentro de la trayectoria del actor. Reiner ya había ganado un Emmy por su trabajo interpretativo en ‘All in the Family’, donde dio vida a Michael “Meathead” Stivic, y recibió varias nominaciones por aquella serie. En 2024 volvió a competir en los Emmy, esta vez como director y productor del documental ‘Albert Brooks: Defending My Life’.

La victoria también convierte a Reiner en protagonista de un momento excepcional en la historia de los Emmy: se trata del primer premio póstumo por una actuación en pantalla desde que Raúl Juliá recibió el galardón en 1995. Su reconocimiento llega así como una última celebración de una carrera que atravesó televisión, cine, interpretación y dirección.

Reiner murió el 14 de diciembre de 2025 junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en su domicilio de Los Ángeles. Tenía 78 años. Su trabajo en ‘The Bear’ ha terminado convirtiéndose, de forma inesperada, en uno de sus últimos grandes reconocimientos profesionales y en una nueva oportunidad para reivindicar el enorme legado que dejó en Hollywood.

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