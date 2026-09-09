Hoy en Netflix, una de las mejores películas de suspense de la historia del cine. Su giro final ya lo conocemos, pero mejora con cada visionado

Pocas películas han conseguido convertirse en un referente del cine de suspense hasta el punto de que una de sus frases más famosas haya pasado a formar parte de la cultura popular. El estreno de 'El sexto sentido' en 1999 convirtió a M. Night Shyamalan en uno de los directores más prometedores de Hollywood, gracias a una historia que mezcla terror, misterio y drama familiar con una sensibilidad poco habitual.

En ella, Bruce Willis interpreta a Malcolm Crowe, un psicólogo infantil que intenta ayudar a Cole (Haley Joel Osment), un niño de ocho años que asegura que puede ver a personas muertas. Y aunque su gran giro final sea uno de los más conocidos de la historia del cine, volver a verla sigue teniendo sentido.

"En ocasiones veo muertos"

Cole vive aterrorizado por aquello que ve y apenas consigue explicárselo a su madre (Toni Collette). Pero, por suerte, la llegada de Malcolm cambia poco a poco la situación, porque decide tomarse en serio sus confesiones y tratar de averiguar qué está pasando. De hecho, la relación que se construye entre ambos es el verdadero corazón de la película.

Shyamalan construye aquí el suspense sin necesidad de convertir cada escena en un festival de sustos. Los silencios, los espacios vacíos, los cambios de temperatura y aquello que queda fuera de plano son mucho más importantes que los golpes de efecto. Es más, la película acaba siendo tan inquietante que consigue generar tensión incluso cuando parece que no está pasando nada.

Además, 'El sexto sentido' funciona también como drama. El miedo de Cole no es solamente a los muertos, sino también a que nadie le crea, a quedarse solo y a no saber qué hacer con aquello que le ocurre. La película utiliza lo sobrenatural para hablar de problemas tan terrenales como el duelo, la culpa, las relaciones familiares y la dificultad para aceptar lo que no podemos controlar.

Por otro lado, el reparto es otra de sus grandes bazas. Bruce Willis ofrece una interpretación muy alejada de sus habituales papeles de héroe de acción, mientras que Haley Joel Osment consiguió una nominación al Oscar con apenas 11 años por un trabajo sobresaliente. Y Toni Collette, por su parte, aporta una enorme carga emocional a una madre que intenta proteger a su hijo sin entender lo que le está pasando.

Y luego está ese famoso giro final que todo el mundo conoce, pero que no necesita ser mencionado para disfrutar de la película. De hecho, ver la película sabiendo lo que va a ocurrir te permite ver cómo Shyamalan prepara cada detalle y coloca pequeñas pistas a lo largo de la historia. A veces, un buen giro no depende solo de sorprender al espectador, sino de conseguir que, cuando termina, queramos volver atrás y verlo todo desde otra perspectiva.

La tenéis en Netflix y Disney+.

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