Hayao Miyazaki se ha convertido en el estandarte contra la IA generativa. Desde Studio Ghibli aseguran que, en realidad, no tiene ni idea de lo que es

Desde el ya legendario video en el que unos animadores mostraban a Hayao Miyazaki una prueba realizada con inteligencia artificial y él respondía con un contundente "esto es un insulto a la vida misma", el director japonés se ha convertido para muchos en la cara visible contra el uso de la IA.

Las críticas hacia la IA generativa todavía se hicieron más fuertes cuando el año pasado Open AI lanzó un filtro que permitía replicar el estilo de Studio Ghibli. Pero ahora sabemos que en realidad al estudio de anime no le importó tanto.

Yo vivo tan tranquilo

Hace unas semanas Goro Miyazaki, el hijo del director y una de las caras más visibles de Ghibli, nos sorprendió revelando que en realidad en el estudio no están tan opuestos a la IA. Y, de hecho, que Isao Takahata posiblemente se mostraría muy interesado en la tecnología si siguiese vivo. Aunque no tiene pinta de que de repente en Studio Ghibli vayan a implantar su uso... Más que nada porque el propio Hayao Miyazaki vive tan tranquilo sin tener ni idea de la existencia de la IA generativa.

"Miyazaki ni siquiera sabe nada de la IA", reveló recientemente el productor Toshio Suzuki en una entrevista. Miyazaki vive una vida muy aislada desde el estreno de 'El chico y la garza', concentrado en su arte y su próximo proyecto, en el que está trabajando como siempre sin preocuparse de otros temas.

Aunque Miyazaki viva en una feliz ignorancia, en Ghibli sí que les ha salpicado el revuelo con Open AI, y en 2025 les llovieron preguntas por parte de la prensa y fans. Eso sí, la respuesta de Suzuki fue dejar pasar el temporal, porque pensaba que sería simplemente una moda más y que "todo el mundo se aburriría rápidamente de ellas".

"Y eso fue exactamente lo que pasó", explicaba Suzuki. "Si bien ciertos tipos de animación se pueden crear fácilmente con IA, cualquiera con un mínimo de conocimientos puede darse cuenta de su engaño. No tiene mucho sentido, y tampoco es interesante".

Así que, por mucho que siga de moda dentro y fuera de la industria, tiene toda la pinta de que en Studio Ghibli se van a mantener fieles a sus principios sin usar IA en sus trabajos.

En Espinof | Todas las películas de Studio Ghibli ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Hace 42 años Hayao Miyazaki estrenó una de sus mejores películas. Una épica de ciencia ficción que pavimentó el camino para la creación de Studio Ghibli



