Tras 'El chico y la garza' Hayao Miyazaki ya trabaja en su siguiente película, y podría tratarse de la primera gran secuela de Studio Ghibli

Después de tirarse siete años trabajando en 'El chico y la garza', a Hayao Miyazaki le ha vuelto a picar el gusanillo a lo grande y parece que no, que no se retira del todo. De hecho ya estaría trabajando en su siguiente proyecto, aunque en Studio Ghibli todavía no sueltan prenda del todo sobre la futura película.

Hay muchas expectativas al respecto, pero puede que Miyazaki nos pegue una sorpresa regresando al mundo de una de sus primeras películas.

¿Volveremos al Valle del Viento?

Ha sido en el documental de NHK '2399 días con Hayao Miyazaki' donde ha saltado la liebre. Este documental ha seguido de cerca la producción de 'El chico y la garza' y también ha mostrado cómo es el proceso creativo del director.

Y cuando salió la inevitable pregunta de su futuro, el director muestra una imagen que está pintando de la protagonista de 'Nausicaä del Valle del Viento'. Además, después de mostrar el dibujo de Nausicaä y Teto en el que anda trabajando, el director añadió que "Es doloroso regresar a este mundo".

Desde entonces, los fans del estudio (y de Miyazaki) han estado especulando sobre si habrá una continuación de la película de 1984, que para muchos es considerada espiritualmente la primera película de Studio Ghibli. El problema viene porque en el estudio no son muy amigos de hacer secuelas y lo más parecido que ha habido a una continuación es 'Haru en el reino de los gatos', que es una suerte de spin-off de 'Susurros del corazón'.

Ahora bien, quizás con los años Miyazaki haya cambiando un poco el chip y quiera pegarle una vuelta a la historia de 'Nausicaä del Valle del Viento', quizás para utilizar ideas de su propio manga que en su día se quedaron atrás. Porque la película se estrenó en 1984 y Miyazaki publicó el manga entre 1982 y 1994, así que lógicamente la historia tuvo algunos cambios.

En cualquier caso, Toshio Suzuki, el productor de Studio Ghibli, ya ha confirmado que Miyazaki es imparable y que viene a la oficina con ideas nuevas todos los días. Según Suzuki, el director es capaz de seguir trabajando hasta que llegue a los 90 años, y nosotros que tenemos ganas de ver qué es lo siguiente que se saca de la manga.

