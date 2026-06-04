No ha dirigido una sola película en su vida, pero ahora es el responsable de Ghibli. Por qué Kenichi Yoda promete ser el gran cambio que el mítico estudio japonés necesita

Desde hace unos años Studio Ghibli ha ido moviendo su maquinaria para prepararse de cara al futuro. Son muy conscientes de que va tocando un relevo generacional, y en 2023 hubo un cambio clave con la compra de un gran porcentaje de la compañía por parte de Nippon TV.

Tras un periodo de transición, ahora cuentan con un nuevo presidente. Y lo más curioso es que el nuevo responsable de Studio Ghibli no tiene nada que ver con el mundo del cine.

Un cambio de aires

Como ya os contamos hace unas semanas, Kenichi Yoda ha tomado el relevo como nuevo presidente de Ghibli. Eso sí, Hayao Miyazaki tampoco se va muy lejos y sigue siendo miembro del consejo ejecutivo, mientras que el productor Toshio Suzuki también sigue muy involucrado en el estudio, aunque las grandes decisiones ahora corren a cuenta de Yoda y Nippon TV.

Este es un giro tremendamente importante para Ghibli con una reestructuración que pasa por ampliar los horizontes del estudio. Ojo, que no significa que se vaya a dejar de hacer películas, porque ya sabemos que Miyazaki trabaja en su próximo filme y además este mismo verano se estrena un corto animado... Pero sí que toca salirnos un poco de la zona de comfort.

Esto tiene mucho que ver con la experiencia previa de Yoda, que entre 2014 y 2023 se encargó de gestionar y organizar eventos para Nippon TV. Desde conciertos en directo, obras de teatro, exposiciones... No es una persona con un trasfondo artístico, que haya dirigido o escrito películas o series, sino un organizador experto en llevar las experiencias con los fans a otro nivel.

Ghibli ya había empezado a dar los primeros pasos en esta dirección con la fundación de su parque temático, en cuya creación Goro Miyazaki ha sido una figura clave. Ahora bien, a raíz de que Yoda se sentase en el consejo de Ghibli ya hemos empezado a ver la expansión del estudio más allá de las pantallas con el estreno de la obra de teatro de 'Mi vecino Totoro'., en cuyo montaje Nippon TV asumió muchísima responsabilidad.

Este mismo verano también se estrena en Japón una versión kabuki de 'La princesa Mononoke', con música de Joe Hisaishi para adaptar la película de Miyazaki a este formato teatral tradicional. Y por el camino, también hemos visto como aumentan las colaboraciones de merchandising con marcas como Uniqlo o Loewe, buscando también afianzar esta relación con los fans más allá de las películas.

No me sorprendería que Yoda y la nueva dirección de Ghibli está tomando notas de Disney y compañías similares, buscando afianzar su posición no solo como un estudio, sino como una gran empresa de entretenimiento. Y si ese es el objetivo, su nuevo líder ya está tomando los pasos en la dirección correcta.

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