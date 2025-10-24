Una demanda de 17 millones de dólares, despidos y un truco de magia definitivo. 'El sexto sentido' y su locura de producción

Fue uno de los últimos grandes fenómenos en cuanto al cine de los 90 y, la verdad, no la tenían todas consigo: un director casi desconocido y un misterio sobrenatural y una de las frases más recordadas de la historia del cine lograron conquistar la taquilla en aquel lejano 1999.

Estamos hablando de 'El sexto sentido' (The Sixth Sense), película dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por Bruce Willis y que es el nuevo objetivo de "No es como las demás", la sección de vídeo de Webedia en la que analizamos los pormenores, curiosidades y la locura que fue producir algunas de las películas más icónicas de la historia.

Hoy en "No es como las demás": El sexto sentido

Curiosidades como, por ejemplo, cómo Shyamalan se presentó en Los Ángeles con su mujer y bebé para vender un guion inspirado en sus propios miedos infantiles a los fantasmas. El guion gustó a varias productoras pero finalmente la puja se la llevó Disney... con una compra de derechos no autorizada que supuso el despido del comprador.

O cómo fue que Bruce Willis entró en el proyecto "obligado" después de que un gran fiasco en forma de comedia romántica inacabada que le supuso no solo enfrentarse a una demanda de 17 millones de dólares, también se encontró a merced de Disney, que podía imponer en qué películas trabajaría el actor.

También en el vídeo repasamos cómo Shyamalan manejó los planos, la cámara y la iluminación para ya darnos pistas sobre el icónico giro final. De hecho, estableció las reglas desde el principio, de modo que no parezca algo sacado absolutamente de la manga.

El resultado no hace falta pararnos demasiado en ello, pero una mezcla imposible de factores logró que 'El sexto sentido' se convirtiese en la segunda película más taquillera de 1999 (más de 672 millones de dólares), solo por detrás de 'Star Wars. Episodio I: La amenaza fantasma'. Pero no os quiero adelantar más y os emplazo a ver el último episodio de 'No es como las demás'.

