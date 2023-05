'The Italian Job': por qué una de las mejores películas de acción del siglo XXI se quedó sin la secuela que nos prometieron hace casi 20 años

Son muchas las películas que nunca debieron tener secuela, ya que entonces quedó claro que no eran más que una simple operación comercial para aprovechar el buen sabor de boca que dejó la primera entrega. Sin embargo, también hay una cantidad muy reducida de largometrajes que realmente dejaron con ganas de una continuación que nunca llegamos a ver. 'The Italian Job' es una de esas raras excepciones.

Este remake de la película británica de mismo título de 1969 llegó a los cines en 2003 y funcionó bastante bien en taquilla, ya que ingresó 176 millones cuando había costado solamente 60. Esos datos llevaron a que en Paramount pusieran poco después en marcha una segunda entrega que iba a titularse 'The Brazilian Job', pero pronto empezaron a complicarse las cosas y el proyecto nunca llegó a despegar.

Los problemas llegaron muy pronto

El primer movimiento de Paramount fue redirigir un guion escrito por David Twohy ('Pitch Black') para que pudiera funcionar a modo de secuela de 'The Italian Job'. Si tenéis curiosidad por ver cómo era, aquí lo tenéis disponible, ya que muchos años después acabó filtrándose online. Para entonces ya solamente un auténtico milagro habría servido para que 'The Brazilian Job' saliera adelante.

¿Qué es lo que pasó? Lo primero y más importante de todo es que hubo varios cambios en la ejecutiva de Paramount, como por ejemplo que Sherry Lansing, que llevaba siendo la presidenta del estudio desde 1992, abandonó la compañía a finales de 2004. Eso llevó a que surgieran los primeros retrasos, pues inicialmente se anunció que 'The Brazilian Job' llegaría a los cines a finales de 2005.

Además, el guion no terminaba de convencer al estudio, por lo que hubo diferentes versiones, complicando así el futuro de esta secuela, pues Mark Wahlberg no dudó en afirmar lo siguiente en una entrevista concedida en 2005 a MTV:

Todo gira alrededor del guion . Ahora sólo hago películas que quiero ver, o en las que creo que la gente quiere verme. A mucha gente le gustó mucho 'The Italian Job', y muchas secuelas no están a la altura de la original, así que queremos hacerla tan buena o mejor que la original.

Para entonces, la fecha tentativa para el estreno de 'The Brazilian Job' ya había pasado a 2007 y se trabajó en nuevas versiones del guion para ver si daban con la tecla. No fue el caso y la película acabó en el temido development hell, lo que llevó a que Seth Green revelase ya en 2007 que "he leído dos borradores del guión en los últimos cuatro años, y ninguno de ellos recibió luz verde, así que en realidad es un problema de Paramount. Supongo que como la jerarquía de Paramount ha cambiado de manos cuatro veces desde que hicimos esa película, se ha perdido un poco en la confusión".

Por su parte, Jason Statham comentó al año siguiente que "creo que alguien debería borrarla de IMDb. Ahorrarnos a todos un problema, y volver a ponerla ahí cuando esté totalmente lista. No sé. Es una de esas cosas que están por ahí". Daba la sensación que para entonces todos los protagonistas habían pasado página y estaban centrados en nuevos proyectos, pero el productor Donald De Line dio algo de esperanza en 2009:

Lo estamos intentando ahora mismo. Todos quieren hacer la secuela. Tenemos una versión en Paramount de la que estamos hablando muy seriamente, así que, con suerte, el año que viene podremos hacerla. Todos tienen mucho éxito y están muy ocupados, lo cual es estupendo, pero todos sienten verdadero afecto y pasión por esa película, así que quieren volver y hacer otra, lo cual está muy bien. Esperamos reunirlos.

Ya en 2010, Wahlberg aseguró que se había reactivado 'The Brazilian Job', pero nunca volvimos a tener noticias sobre ella. Bueno, miento, el hecho de que Paramount anunciase la puesta en marcha de una serie de televisión de 'The Italian Job' ya en 2016 básicamente confirmó que la secuela había sido dejada de lado.

Eso sí, esta versión para la pequeña pantalla tampoco llegó a hacerse, y parece que exactamente lo mismo va a suceder con la secuela televisiva de la película original de 1969 que recibió luz verde en 2021 por parte de Paramount+, pues hace ya dos años que no tenemos noticias de ella.

